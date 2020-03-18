Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в условиях жесточайшего мирового финансового кризиса Украина должна срочно принимать законопроект о рынках капитала, тем самым переманивая крупных западных инвесторов

Пока на мировых рынках льётся кровь, мы могли бы не терять, а приумножать деньги. Жизнь от кризиса к кризису: будет ли на Украине дефолт? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Помните, кто-то теряет, а кто-то находит. Особенно в эти очень жесткие кризисные дни слишком опасно оставаться с гривневой наличкой.

И вот теперь мы в Украине близки к переходу к самым огромным рынкам капитала. Развитые европейские рынки сейчас все в красной зоне, а инвесторы лихорадочно ищут альтернативные пути вложения длинных денег, но мы сейчас сильно ограничены выбором финансовых инструментов и ликвидностью.

Нам срочно надо принимать законопроект о рынках капитала. Ау, «слуги народа», незамедлительно принимайте Закон, а мы на тестовых суммах откатаем реальную торговлю. Уверен, результаты превзойдут ожидания!