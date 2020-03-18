Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что без ресурсов, земли и стратегических предприятий Украина автоматически перейдет в разряд бесперспективных территорий

Вирус дефолта.

Распродажа страны от дефолта не спасёт. Это только отсрочка, без шанса потом встать на ноги. Без ресурсов, земли и стратегических предприятий страна автоматически переходит в разряд бесперспективных территорий. Между дефолтом и МВФ. Что может спасти Украину от экономической катастрофы? © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Транснационалы не любят налоги и им плевать на туземцев. Вирусная паника, падение рынков, экономический кризис приведут к падению стоимости активов. Всех и у всех. Особенно в странах, которые к этому не готовы. Нас дёшево продадут и купят. Инвесторам — все, украинцам — право жить где жили, но уже «в гостях». Зарабатывать на страну будет негде и не на чем. Мы станем гибридной колонией.

Если дефолт неизбежен, надо минимизировать потери. Добиться максимального списания и реструктуризации долгов. Пересмотреть бюджет и перераспределить ресурсы. Переориентировать экономику. Расходовать резервы на поддержку слабозащищенных слоев населения и отраслей, пострадавших от экономического кризиса.

На интересы инвесторов, их потери и вопли представителей «партии войны» надо забить, иначе граждане забудут, что они люди, и забьют на власть, и тогда даже «самая сильная армия на континенте» не поможет.