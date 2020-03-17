Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал информацию украинских СМИ о просьбе Владимира Зеленского к олигархам помочь в борьбе с эпидемией коронавируса

Власть с протянутой рукой!

Бизнесмены Украины пообещали Зеленскому дать денег на борьбу с коронавирусом. Понятно, что обещать ещё не значит жениться.

Помнится, Коломойский, когда Зеленский пришел к власти и просил его поддержать социалку, сказал, что денег нет и только будку можно покрасить. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому думаю, что дела не очень хороши у олигархов. Не для того они ставили власть, чтобы ей помогать. Задача была, чтобы власть им помогала. Олигархи всегда рассчитывают на хороший куш от бюджета. Мутная вода, где идет борьба с коронавирусом, та ещё среда для обогащения.

Если дадут денег все же, то поменяют на что-то. Например, в правительстве появятся свои люди, которые отработают выделенные средства. Или застолбят за собой право первой ночи при продаже земли. Ещё есть вкусные предприятия, которым грозит приватизация. Реально идет торг. Есть правило. Когда государство просит, олигархи выдвигают встречные просьбы, а то и требования.

Когда государство принимает решение, национализирует, обкладывает налогами, у него много механизмов принуждения. Тогда понятно, что это делается в интересах всех. А в данном случае мы имеем дело с договорнячком. Красивый и в стиле 95 квартала. Шоу! Народ следит. Но он знает, что, возможно, что-то дадут. Но заберут гораздо больше.