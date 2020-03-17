ЦОС (Центр общественного здоровья — ред.) решил развеять панику.
Приводит на их взгляд успокаивающие общество цифры диагностики, педалирует красивую статистику.
И до них ни разу не доходит, что как раз эти цифры лучше бы промолчать.
С начала эпидемии проведено 94 теста на всю страну. Логично, что эпидемии у нас нет. У нас есть знание о ситуации на уровне статистической погрешности.
Очень точно реализуется старый китайский тезис времен Конфуция "во многих знаниях есть многие печали".
Вообще не понятно откуда мы знаем, что кто-то заболел.