Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook отметил: опубликованные данные ЦОС только укрепляют уверенность в том, что власть не представляет масштабы эпидемии

ЦОС (Центр общественного здоровья — ред.) решил развеять панику. Коронавирусная федерализация: неожиданные последствия эпидемии для украинской политики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Приводит на их взгляд успокаивающие общество цифры диагностики, педалирует красивую статистику.

И до них ни разу не доходит, что как раз эти цифры лучше бы промолчать.

С начала эпидемии проведено 94 теста на всю страну. Логично, что эпидемии у нас нет. У нас есть знание о ситуации на уровне статистической погрешности.

Очень точно реализуется старый китайский тезис времен Конфуция "во многих знаниях есть многие печали".

Вообще не понятно откуда мы знаем, что кто-то заболел.