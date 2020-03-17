Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook написал, что экономические последствия кризиса будут разрушительны для таких стран, как Украина, в силу закостенелости управленческих подходов

Экономические последствия кризиса будут разрушительны, но не для всех. В любом кризисе есть выигравшие и проигравшие.

Опыт 2008-го года показывает, что некоторые страны смогли даже усилить экономический рост. Не так страшен кризис, как реакция на него. Гончаров: Экономика может свалиться под откос уже через несколько месяцев © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Для Украины этот кризис как бетонный блок на пути реализации концепций "вульгарного либерализма". Казалось бы, все вокруг буквально сигнализирует об ошибочности выбранной модели, почерпнутой ее адептами из устаревших учебников 90-х годов прошлого века.

То есть для нас кризис — это шанс не зайти в тупиковое ответвление эволюционного развития, после которого лишь окончательная деградация и омертвление еще живой, но уже некрозирующей, экономической ткани. И что мы видим?

Продолжающиеся заявления о продвижении рынка земли и нового трудового кодекса, то есть всего того, что было токсичным еще до начала кризиса, а сейчас такая настойчивость и вовсе выглядит как маниакальное упорство, достойное лучшего применения.

Вспоминая классика, гвозди бы делать из таких людей… Так что не мировой рецессии нужно бояться, а "людей-гвоздей", которые могут намертво прибить нашу экономику "лучше" всякого кризиса…