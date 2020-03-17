Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что правительство, как и во время кризиса 2008 года, не предпринимает никаких шагов для спасения малого и среднего бизнеса

Платежеспособность населения быстро падает, также валится и гривна. С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 грн. до 26,52 гривен. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опомнившись, Нацбанк сегодня заявил о нехватке наличной валюты в банках. И под шумок все стремятся рекордно высокую учетной ставки НБУ в 10%, неподъемные тарифы на газ, электроэнергию и прочее, включая уровни инфляции и девальвацию гривны, переложить на обычного гражданина.

И снова получается, как в кризис-2008, Кабмин обещал поддержку украинскому производящему бизнесу и ФОПам, а на деле всё вылилось в раздачу спасательных шлюпок в виде «рефинанса» ограниченному числу банков.

И есть стойкое ощущение, что уровни в 27 грн. за доллар — это не финал забега.