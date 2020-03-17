Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что позитивным последствием эпидемии коронавируcа можно считать паузу с принятием закона о земле и переосмысление медицинской реформы Супрун

Как там дела с медреформой Супрун? Планируют закрывать 30% всех больниц в Украине, оставляя только так называемые "опорные больницы", или коронавирус все-таки смог остановить данные "реформы"?

Что-то не видно постов от Супрун про "необходимость сидеть на холодном" и прочий забористый бред. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И все-таки, несмотря на негативные последствия, нужно отдать должное коронавирусу, он смог заблокировать работу Верховной Рады, и до 3 апреля заседаний не будет в связи с пандемией. Теперь закон о продаже нашей земли завис на неопределенный срок, с чем нас и поздравляю!

Коронавирус объективно пока является в большей степени проукраинской силой, если учитывать, что даже из очень плохой ситуации нужно замечать позитивные стороны…

Надеюсь, что наше общество вспомнит советское прошлое и по примеру Китая мобилизует силы для сохранения всех граждан нашей страны.