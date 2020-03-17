Коронавирус и надвигающийся глобальный кризис наносят мощные удары по экономике большинства стран мира.
Важно понимать, что угрозы для экономики не менее опасны, чем угрозы медицинские. В связи с этим, например, Дональд Трамп предложил освободить американцев от налогов на зарплату до конца 2020 г.
Трамп понимает, что коронавирус и карантинные меры наносят серьёзный удар по бизнесу и его необходимо смягчить.
Тем временем, Зеленский и его команда, похоже, этого не понимают и наоборот — всячески осложняют жизнь крупному и среднему бизнесу. А ведь вполне очевидно, что именно национальный бизнес — тот фактор, который может вывести Украину из нынешнего кризиса.
В условиях закрывающихся границ и продовольственного кризиса особенно важны предприятия аграрного сектора. Они могут обеспечить хотя бы базовые потребности украинцев — потребности в еде.
Например, МХП вполне может обеспечить украинцев недорогим мясом и растительной продукцией. Другие аграрные предприятия тоже могут внести свой весомый вклад.
В любом случае, украинской власти необходимо действовать быстро и решительно, поскольку проблемы нарастают как снежный ком.
Нас ждут трудные времена…