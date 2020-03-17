Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook подчеркивает, что в условиях тотального закрытия границ и международных рынков украинский бизнес не выживет без помощи государства

Коронавирус и надвигающийся глобальный кризис наносят мощные удары по экономике большинства стран мира.

Важно понимать, что угрозы для экономики не менее опасны, чем угрозы медицинские. В связи с этим, например, Дональд Трамп предложил освободить американцев от налогов на зарплату до конца 2020 г.

Трамп понимает, что коронавирус и карантинные меры наносят серьёзный удар по бизнесу и его необходимо смягчить. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем временем, Зеленский и его команда, похоже, этого не понимают и наоборот — всячески осложняют жизнь крупному и среднему бизнесу. А ведь вполне очевидно, что именно национальный бизнес — тот фактор, который может вывести Украину из нынешнего кризиса.

В условиях закрывающихся границ и продовольственного кризиса особенно важны предприятия аграрного сектора. Они могут обеспечить хотя бы базовые потребности украинцев — потребности в еде.

Например, МХП вполне может обеспечить украинцев недорогим мясом и растительной продукцией. Другие аграрные предприятия тоже могут внести свой весомый вклад.

В любом случае, украинской власти необходимо действовать быстро и решительно, поскольку проблемы нарастают как снежный ком.

Нас ждут трудные времена…