Описание социальной модели государства в Украине кроется в решении простейшей "математической задачки": сколько аппаратов ЭКМО, средств защиты для социально незащищенных слоев населения и прочего необходимого было куплено несколькими олигархами страны?
Может, кто слышал про специальный фонд противодействия эпидемии, созданный ими в складчину, учитывая плачевное состояние отечественной медицины? Отнюдь.
Гораздо проще строить яхты и покупать во Франции особняки за сотни миллионов долларов. Кстати, олигархи первыми побегут к правительству за дотациями и компенсациями ущерба от кризиса. Им уже даже неинтересно "пиариться" на гуманитарной помощи.
Это тот случай, когда система экономических настроек управления страной становится максимально дешевой и доступной для олигархического консенсуса. Даже на "гречке" можно экономить, заменяя ее на токсичные информационные потоки….
А по поводу "задачки"… Как было написано в одном учебнике: "множество решений задачи является невыпуклым, задача решений не имеет"….