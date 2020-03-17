Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что олигархическая модель украинского государства в принципе не способна работать на социальную защиту граждан

Описание социальной модели государства в Украине кроется в решении простейшей "математической задачки": сколько аппаратов ЭКМО, средств защиты для социально незащищенных слоев населения и прочего необходимого было куплено несколькими олигархами страны?

Может, кто слышал про специальный фонд противодействия эпидемии, созданный ими в складчину, учитывая плачевное состояние отечественной медицины? Отнюдь. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Гораздо проще строить яхты и покупать во Франции особняки за сотни миллионов долларов. Кстати, олигархи первыми побегут к правительству за дотациями и компенсациями ущерба от кризиса. Им уже даже неинтересно "пиариться" на гуманитарной помощи.

Это тот случай, когда система экономических настроек управления страной становится максимально дешевой и доступной для олигархического консенсуса. Даже на "гречке" можно экономить, заменяя ее на токсичные информационные потоки….

А по поводу "задачки"… Как было написано в одном учебнике: "множество решений задачи является невыпуклым, задача решений не имеет"….