В ситуации пандемии коронавируса все нации сдают экзамен на способность справляться с большими угрозами.
Китай сдал экзамен блестяще, подтвердив, что это уже великая держава. США экзамен провалили. Показали, что это падающая держава. Италия и Испания экзамен провалили, — эти страны проявили полное разгильдяйство. Израиль показал великолепные результаты. Иран показал себя настолько плохо, что ясно, что там скоро будет революция.
В России хорошо себя проявило государство и плохо себя проявило гражданское общество. Реакция российского общества на эпидемию коронавируса пока неадекватная.
Вместо рациональных решений, которые должны остановить пандемию, — поиск фантастических заговоров. Заговор китайцев. Заговор американцев, конечно. Заговор фармкомпаний. Кто еще? Все это просто неадекатность.
Открою вам тайну — нет никакого заговора. Эпидемия — это совершенно естественная вещь, которая иногда происходит в природе. Как наводнение или пожар. И нужно организованными мерами бороться с ними и минимизировать ущерб. А не заговоры искать.