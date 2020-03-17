Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что российская власть в условиях надвигающейся пандемии коронавируса показала свою эффективность, а вот российское общество проявило себя не с лучшей стороны

В ситуации пандемии коронавируса все нации сдают экзамен на способность справляться с большими угрозами.

Китай сдал экзамен блестяще, подтвердив, что это уже великая держава. США экзамен провалили. Показали, что это падающая держава. Италия и Испания экзамен провалили, — эти страны проявили полное разгильдяйство. Израиль показал великолепные результаты. Иран показал себя настолько плохо, что ясно, что там скоро будет революция. Игра в коронавирус. Зачем Россия закрыла границу с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В России хорошо себя проявило государство и плохо себя проявило гражданское общество. Реакция российского общества на эпидемию коронавируса пока неадекватная.

Вместо рациональных решений, которые должны остановить пандемию, — поиск фантастических заговоров. Заговор китайцев. Заговор американцев, конечно. Заговор фармкомпаний. Кто еще? Все это просто неадекатность.

Открою вам тайну — нет никакого заговора. Эпидемия — это совершенно естественная вещь, которая иногда происходит в природе. Как наводнение или пожар. И нужно организованными мерами бороться с ними и минимизировать ущерб. А не заговоры искать.