Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook отметил, что китайский опыт борьбы с эпидемией доказал: только высокая социальная организация и жесткое госуправление могут справляться с глобальными вызовами

О коронавирусе и капитализме с социализмом

На днях в эфире телеканала «НАШ» состоялась у меня примечательная дискуссия со Степаном Гавришем. Если помните, был он некогда заместителем председателя Верховной Рады, а при Ющенко - первым заместителем секретаря СНБО.

Когда говорили о коронавирусе, то я сказал, что, например, отсутствие в украинских аптеках медицинских масок (а в последнее время возникли проблемы и с дезинфицирующими средствами, и не только) — прямой результат существования в Украине практически неограниченного, «дикого» капитализма. При котором есть только один главный закон — закон прибыли. Что прибыльно, то и хорошо, а интересы страны, общества, большинства населения — побоку. И потому перекупщики продают маски на мировом рынке там, где могут получать сверхприбыли, а то, что в результате их днем с огнем не найти в Украине — проблемы украинцев.

И тут же услышал от Гавриша привычные мантры о плохом тоталитарном социализме и хорошем свободном рынке и демократии.

Правда, внятного ответа на мой вопрос, а почему же тогда при хорошем свободном рынке в Украине уже больше месяца невозможно купить в аптеке эти самые маски (и уже не только их) я так и не получил.

Что вполне естественно. У либералов-рыночников нет и не может быть ответов на вопрос, как методами их любимого «свободного рынка» можно успешно справиться с серьёзными кризисными ситуациями общенационального или глобального характера. Такими, как тот же коронавирус. Лизан: Из-за коронавируса на Украине пали классовые и имущественные барьеры © Facebook, Иван Лизан

Если думать об интересах всего общества, о здоровье и выживании большинства людей, а не о прибылях «эффективных бизнесменов», то меры борьбы с эпидемией должны быть примерно такими, какие предпринял Китай. Тот самый Китай — Китайская народная республика, с плохим тоталитаризмом и, страшно сказать в декоммунизированной Украине, с Коммунистической партией во главе.

Китай смог относительно быстро преодолеть эпидемию коронавируса во многом благодаря тому, что является социалистическим государством. И все ресурсы государства были брошены на борьбу с эпидемией. Жесткие и своевременные карантинные меры, постройка с нуля госпиталя за 10 дней (вы можете представить это сейчас у нас?), высокая дисциплина, коллективные действия, сознательность и солидарность общества привели к быстрому положительному результату.

Даже владелец компании «Алибаба» миллиардер Джек Ма (кстати — член Коммунистической партии Китая) бесплатно миллионами штук раздавал маски простым людям. Болезнь в Китае пошла на спад, количество новых заболевших уменьшается с каждым днём и жизнь там уже входит в привычное русло. И теперь Китай оказывает Италию гуманитарную помощь, в отличие от соседей по Евросоюзу отправляет итальянцам маски, медицинское оборудование и своих специалистов.

А китайские меры борьбы с эпидемией с разной степенью успеха сейчас пытаются принимать все государства по всему миру, кто хочет справиться с коронавирусом. И меры эти — сугубо социалистические, ни о каком «свободном рынке» и речи не идёт. Особенно умиляет, когда из уст представителей украинской власти, многократно вещавшей о благотворности рыночной экономики и проклятом совковом тоталитаризме, сейчас вдруг слышишь грозные выступления о «недопустимости спекуляций на лекарствах и продуктах». Лесев: Эпидемия коронавируса заставила задуматься, зачем нам такое государство © Facebook, Игорь Лесев

Но десятилетия тотальной промывки мозгов в духе: «рынок и капитализм — хорошо, социализм — плохо» не могли пройти даром.

Поэтому маски вывозят за границу уже и после официального запрета, авиакомпании поднимает цены на перелёты для отчаянно рвущихся домой до закрытия границ людей в несколько раз, многие торговые сети и аптеки взвинчивают цены, а богачи покупают себе аппараты искусственной вентиляции лёгких, зная о плачевном состоянии разваленной «эффективными рыночными реформаторами» отечественной медицины.

И, конечно, да — тернопольские коллективные молебны против прилёта эвакуированных, хоровое пение гимна врачами львовского госпиталя, узнавших, что эвакуированных из Китая таки не привезут к ним, и камни в автобусы в Новых Санжарах — всё это наглядно показывает уровень солидарности и сознательности нынешнего украинского общества.

Рыночники могут быть довольны — капиталистические принципы: «каждый сам за себя» и «деньги превыше всего», в деморализованном и расколотом украинском обществе действуют вовсю. Вот только следовать этим принципам в условиях вплотную надвинувшейся на страну эпидемии коронавируса и начинающегося жесточайшего экономического кризиса будет самоубийственно для Украины