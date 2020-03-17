Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что экономические показатели, которые накануне опубликовало Национальное бюро статистики Китая, доказывают неизбежность мировой экономической рецессии

Дамы и господа!

Пристегивайте ремни: впереди глобальная рецессия.

Сегодня Национальное бюро статистики Китая сообщило, что промышленное производство упало на 13,5% в период с января по февраль после роста на 6,9% в декабре.

Это первое промышленное снижение промышленного производства в Китае за последние 30 лет! Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В розничных продажах наблюдалось резкое падение на 20,5%, а в декабре рост составил 8%. Прогнозировалось, что продажи упадут всего на 4%.

Объем инвестиций в основной капитал сократился на 24,5% против 5,4% в январе-декабре 2019 года.

На фоне этих новостей из Китая все европейские фондовые площадки открылись резким снижением индексов.

Надежд на то, что удастся избежать мировой рецессии, остается все меньше и меньше. Практически уже нет.