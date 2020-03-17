Дамы и господа!
Пристегивайте ремни: впереди глобальная рецессия.
Сегодня Национальное бюро статистики Китая сообщило, что промышленное производство упало на 13,5% в период с января по февраль после роста на 6,9% в декабре.
Это первое промышленное снижение промышленного производства в Китае за последние 30 лет!
В розничных продажах наблюдалось резкое падение на 20,5%, а в декабре рост составил 8%. Прогнозировалось, что продажи упадут всего на 4%.
Объем инвестиций в основной капитал сократился на 24,5% против 5,4% в январе-декабре 2019 года.
На фоне этих новостей из Китая все европейские фондовые площадки открылись резким снижением индексов.
Надежд на то, что удастся избежать мировой рецессии, остается все меньше и меньше. Практически уже нет.