Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в условиях надвигающейся эпидемии коронавируса власть мечется, лишь организуя рукотворный экономический кризис и социальный коллапс

Как бы это помягче сказать…. Китайские методы работают, только если есть китайские ресурсы. Там на улицу выйти нельзя было без специального разрешения и это жестко контролировалось, подъезды антисептиками каждый день мыли, а у нас у людей даже масок нет. И аппаратов ИВЛ нет. И тестов на вирус нет. И ничего нет.

Китай выделил на поддержку бизнеса больше, чем бюджет Украины. У нас же нет денег, чтобы отдать долги. А бюджет не выполняется уже не первый месяц — без всякого вируса. Строить — не ломать. Как Украина пытается восстановить санэпидемстанции © РИА Новости, Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

Собственно, у нас даже государства нет. «10 человек в маршрутке» это занятно, конечно, но маршрутка просто не выйдет завтра в рейс. Ей нерентабельно при такой загрузке ездить. И никто ее не заставит. А таксисты будут требовать 200 долларов за поездку. И ничего им за это не будет. И так далее, и тому подобное.

Да, тотальный карантин несколько замедлит распространение заразы. Это важно. В теории. Но в нашей ситуации это не имеет значения. Система здравоохранения не способна справиться с любым количеством тяжелых пациентов, как только их число перевалит за несколько сотен.

Мы не готовы противостоять эпидемии, мы не можем ее остановить. Нужно было тотально огораживаться, закрывать границы и молиться — месяц назад. Теперь уже поздно. Но вместо того, чтобы честно об этом сказать, власть мечется, организуя рукотворный экономический кризис и социальный коллапс. Все это очень плохо кончится. К сожалению, не только для власти.