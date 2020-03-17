Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook отметил, что в результате закрытия национальных границ из-за эпидемии коронавируса ускорится оформление региональных экономических зон вокруг крупных энергетически самодостаточных государств

Политэкономия коронавируса.

Самый важный процесс, который запустила эпидемия коронавируса, — закрытие национальных границ. Пока что этот процесс касается перемещения граждан, но в перспективе коснется и товарных потоков. Лизан: Из-за коронавируса на Украине пали классовые и имущественные барьеры © Facebook, Иван Лизан

На втором шаге начнет схлопываться сфера услуг и прочие постиндустриальные сферы экономики, на которые сделали ставки «развитые страны». Как только заклинит деривативно-постмодернистскую экономическая модель, не у дел окажутся миллионы граждан из стран G7, которые попросту не нужны в условиях «карантина».

Россия максимально заинтересована в «карантинизации экономики». Потому что в результате закрытия национальных границ начнут оформляться региональные экономические зоны вокруг крупных ресурсно и энергетически самодостаточных государств.

России можно будет под удобным предлогом регулировать доступ товаров и трудовых ресурсов на наш рынок.