Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook рассуждает о дееспособности украинской власти в ситуации надвигающегося кризиса в связи с эпидемией коронавируса в стране

О карантине. Согласитесь, нас поставили перед трепетным выбором — подохнуть от неведомого вируса или от голода? А еще заставили в очередной раз задуматься, зачем нам всем такое государство?

Когда мы рассуждаем об очевидных вопросах, всегда подходят очевидные ответы. Дорогие должны быть какими? Ровными. А дети? Счастливыми. А если в стране бушует эпидемия, что надо вводить? Ну, естественно, карантин. Уж точно не мы это колесо изобрели.

Но вот какое дело. Когда мы говорим об Украине, то здесь несколько преломляющаяся реальность. Здесь всегда все понарошку и для имитации. И любое серьезное начинание будет уничтожено тысячей мелких нелепостей.

А вы ведь помните наши серьезные начинания? Парад в Севастополе, гиперлуп, новый город на Черном море и 40% роста ВВП. И не надо с этого смеяться. Это ведь серьезные начинания от нашей элиты. Лучшие из нас. Вы считаете иначе? А что у вас в трудовой книжке записано? Министр обороны? Инфраструктуры? Глава правительства? Нет таких записей? Ну вот когда появятся, тогда можете позволить себе думать иначе. Украине не хватает тестов на коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Мы живем в фейковой стране. Такой себе воображариум в смартфоне. Все что здесь работает, работает или вопреки, или не так, как должно быть согласно международному аналогу. Мы как раз те люди, которые давно уже в цирке не смеемся.

И вот карантин по-украински. Признаюсь, у меня нет диплома магистра карантинного дела. У меня есть только свое очень обобщенное представление о карантине. Как я понимаю, это некая хрень, ограничивающая очаг заражения в некотором заданном временно отрезке.

А как определяется очаг заражения? Условно говоря, как узнать, что вот здесь у нас новый Ухань? Очевидно, только одним способом — массовой проверкой людей на коронавирус.

Еще раз, как я понимаю идею карантина. Происходит максимальная изоляция людей, чтобы остановить распространение заразы. И одновременно проводится массовое тестирование людей, чтобы уже наверняка изолировать больных. А иначе нахрена все это?

Вот чуть статистики из гугла. В России на коронавирус проверили 95 тысяч человек. Это новость из позавчера. В Италии четыре дня назад проверили 74 тысячи. Наверняка сегодня цифры гораздо больше. Плюс в этих странах клепают в промышленных масштабах местные тест-системы. Т.е., в идеале там выйдут на массовые проверки населения.

А что же в Украине? Нам называют цифру в 500 человек. Цифра настолько мелкая, что мне кажется, ее просто в МОЗ округлили, чтобы не выглядеть совсем жалкими.

Иными словами, у нас нихрена не проверяют людей на коронавирус. Вот вообще никак. Если сомневаетесь, поспрашивайте знакомых дальних знакомых, кого и где проверили. У меня таких нет. И у вас таких нет. Мы живем как гориллы в зоопарке. В том плане, что не знаем своего диагноза, потому что гориллам его не сообщают.

А если у нас не проводят массового тестирования людей, то как у нас можно выявлять очаги заражения? А если не выявлять очаги заражения, какой смысл в таком карантине?

Но у нас ведь все еще паскудней. Это итальянцы в Ломбардии перепуганы вирусом, от которого в сутки мрет по 300 человек. Им реально страшно. А у нас тут страхи другие. Люди остаются без работы. И без средств к существованию. Эпидемия страха на Украине. Мнения врачей © REUTERS, ANI | REUTERS, ANI | Перейти в фотобанк

Это Милованов может писать постики о том, что деньги нужно хранить в валюте, а в гривне только на 2-4 недели. Человек все-таки патентованный дебил и плохо соображает, что у большинства людей денег только на 2-4 недели макаронно-сосисного существования. И все. Дальше пустота.

Знаете, говорят, что самое страшное — неизведанное. Вот коронавирус — это неизведанное. Но в украинских реалиях изведанное куда страшнее. Как жить человеку, у которого несколько тысяч гривасиков в коробочке и полная неопределенность впереди? А ведь у большинства людей и нескольких тысяч нет. Зато есть дети, старики, кредиты, съемные квартиры и куча других обязательств.

Смотрим глубже. Нет даже возможности свалить с этого государства. Лично для меня это всегда было последней радикальной фантазией. Если что совсем-совсем через жопу, — чемодан — вокзал и там уже кто как горазд в географии. Теперь карта ни у кого не ложится. Мы оказались запертыми в окружении себе подобных неудачников. Это, сука, очень мотивирует.

Ну и чуть о морали. Карантин карантинушкой, а земельку будем все равно продавать. Охренительные расклады, согласитесь. Распродажа и скидки во время чумы.

Или вот другая рубрика — кому на Руси жить хорошо? Вот Сережа Лещенко. Славный парень. Опять же, бабу в жены взял красивую, очки модные носит. И зарплату получает от нашего с вами государства в 300 кусков. Ежемесячно. Чудесный железнодорожник.

А в это же время в Египте застряли 60 тысяч наших соотечественников. И им в Госпогранслужбе уже сказали, что «выбираетесь самостоятельно». Просто послали в жопу. Именем государства.

Не находите, что где-то в этих противоположных мирках одной страны зарождается пролетарская ненависть? Нет, карантин так карантин. Никто не хочет умереть от коронавируса. Это факт. Но если у людей отобрать средства к существованию, умереть от коронавируса будет казаться меньшей бедой.

И ведь у нас все так. Заставь дурака бороться с эпидемией.