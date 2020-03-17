Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook написал, что робкая попытка администрации Владимира Зеленского найти решение по прекращению конфликта в Донбассе встретила яростное сопротивление «партии войны»

Ну вот и проявились интересанты продолжения военных действий на Донбассе, только инструмент взяли у президента «прям из рук».

В Минске был подписан документ о создании Консультационного совета, основной задачей которого является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", — отмечается в решении ТКГ. «Бешеные псы» Билецкого. Что известно о напавших на Сивохо «азовцах» © Страна.ua

Казалось бы — практический шаг, пробная попытка найти решение по прекращению конфликта.

Было понятно, что некоторым силам в Украине, кто зарабатывает на войне, это не понравится, ждали кто проявится и вот — ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины, не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины (кто так решил — не ясно) противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам (тоже так себе определение).

На самом деле аморальным бизнес-политикам в Украине неприемлемо:

1. определение субъектности ОРДЛО;

2. Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ

Теперь важно пойдёт Зеленский на поводу у манипуляторов, прикрывающихся национальной идеей или нет.