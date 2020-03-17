Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что украинские власти не знают, как реагировать на обрушение мировых рынков и колоссальную перегретость украинского рынка ОВГЗ

Два сценария: какую модель экономики под угрозой дефолта выберет наша власть?

Ситуация просто катастрофическая. А по-другому как ее назвать?! Мировые рынки охвачены паникой и продолжают падать. Федрезерв США этой ночью по киевскому времени экстренно снизил ключевую ставку до 0%-0,25%, а также объявил о программе QE еще на 700 млрд. долларов. Ну, а у нас лишь с 13 марта этого 2020г. НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых. Разницу улавливаете?!

Даже в период действия общенационального карантина мы видим беспомощность наших властей. Они не знают, как реагировать на обрушение мировых рынков, на колоссальную перегретость украинского рынка ОВГЗ, на огромные долговые государственные и корпоративные обязательства. Банковский сектор уже не может при таком тяжелейшем состоянии экономики Украины обслуживать дорогие пассивы, т.е. очень высокие ставки по депозитам. В то время, как доходность в малом и среднем бизнесе неудержимо падает. Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Плюс до конца мая этого года нас ожидают большие выплаты, которые наши власти не смогут осуществить без внешней финансовой помощи. А такая срочная поддержка нам необходима в размере не менее 5,4 млрд. долл. США. Словом, снова одна только надежда на МВФ, однако, переговоры с Фондом как-то слишком затянулись.

Итак, надо срочно делать выбор. Как говорится, здесь и сейчас. И, по-моему, выбор простой. Или экономика свалится под откос уже через несколько месяцев. Причем гарантированно, с учетом внешних факторов и внутреннего умения «юных дарований» из Кабмина и Рады. Или мы сможем удержаться, и со следующего 2021г. начнем, как говорится, отползать от края долговой пропасти. Словом, сейчас вопрос принципиального выбора: что нужно делать, чтобы удержаться?

Благополучно мы уже перестали существовать. Вопрос сегодня даже не о благополучии из-за проблем карантина, ухудшения внешних и внутренних факторов, а также возможных дефолтов и неплатежей. Вопрос в том, какую модель экономики власть выберет? Сейчас она на распутье. Первый сценарий: объявить лозунг «Кто еще в состоянии, — обогащайтесь и спасайтесь!», но при этом подорвать собственную власть. Второй сценарий: идти по пути мобилизационной экономической модели с резким снижением жизненного уровня, но сохраняя за собой власть.