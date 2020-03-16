Вот мир смотрит на нашу страну, которую война разрывает уже 6 лет. Встречается с нашим президентом, слышит, что мир для него — самое важное. Видит, что у него монобольшинство в Раде, свой Кабмин. И не понимает, почему же мира до сих пор нет? А вот и ответ. Наличие мразей в этом самом "пропрезидентском" монобольшинстве. Которым мешают мирные инициативы Сивохо. Чучелы, если вы против мира, против президента, покиньте его фракцию, сложите мандаты и валите нахрен из страны. Ну, я понимаю, что Сорос — ваш хозяин, но вы же прежде — граждане Украины. Как так можно не любить свою страну и уничтожать её в угоду Соросу? А как же присяга депутата, которой вы обязались служить нам, а не Соросу? А, иностранные агенты и враги Украины?