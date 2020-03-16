Общественный деятель Александр Скубченко прокомментировал 16 марта заявление на имя главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, подписанное депутатами от партии Владимира Зелинского. В нем они называют вредителем советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и требуют его увольнения за его план по реинтеграции с Донбассом

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