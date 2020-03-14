Националисты и партия войны в Украине решили посоревноваться за получение премии Дарвина.

Ермак договорился на встрече с Козаком в Минске создать Консультационный совет по Донбассу, куда войдут представители Украины, «ЛДНР», Франции, Германии, России и ОБСЕ.

Идея, как я уже писал, чисто декларативная и ничего принципиально не меняющая. С «ДНР/ЛНР» представители Украины с 2015 года регулярно сидят и общаются за одним столом в Минске и без всякого Консультационного совета. В трехсторонней контактной группе.

Но сейчас, видимо, Козак и Ермак хотели продемонстрировать, что хоть какое-то движение есть. Ну и решили создать еще один орган, который бы давал необязательные к исполнению рекомендации.

Но по этому поводу началась жуткая зрада. Вятрович пишет заявление о госизмене. Трубадуры партии войны пишут гневные посты. Увесистую часть брифинга в ОП по коронавирусу Ермак был вынужден оправдываться. Вечером, наплевав на карантин под Офис президента пришло несколько сотен «патриотов», которые кричали о минской зраде требовали не допустить создания этого никчемного совета.

Сегодня в столице будет сразу два марша ко Дню добровольцев. Один марш собственно добровольцев. Другой — «патриотов». Тоже наверняка будут клеймить Ермака и минскую зраду.

Еще раз — два массовых марша, несмотря на объявленный властями карантин и запрет на любые мероприятия с участием более 200 человек.

Ермак заявил, что Киев не собирается вести прямые переговоры с Донбассом
Ермак заявил, что Киев не собирается вести прямые переговоры с Донбассом
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А в Слуге народа уже начинается открытый бунт. Несколько десятков человек выступили против Ермака и создания Совета по Донбассу.

В это время в Украину возвращаются тысячи (а возможно и десятки тысяч) людей из зараженных коронавирусом стран Европы. Украинская система здравоохранения тотально не готова к эпидемии. В дефиците самые элементарные вещи вроде масок и антисептиков. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО).

Сколько у нас больных коронавирусом никто не знает. Вчера было заявлено, что за все время провели тестирование всего 55 (!) человек. Из них у троих выявлен вирус. Поэтому масштабы эпидемии наверняка значительно больше, чем официально заявленные цифры.

В таких условиях нужна максимальная самоорганизация, дисциплина, концентрация усилий власти и общества на экстренном решении самых очевидных проблем с противостоянием вирусу.

И в это время националисты и партия войны поднимают бунт по совершенно никчемному поводу. Организуют массовые скопления людей, что является прямой диверсией с точки зрения борьбы с эпидемией.

Несколько десятков депутатов Слуги народа (а там и соросята, и люди Коломойского) раскачивают ситуацию внутри собственной фракции. Что это? Элементарный идиотизм?

Ермак рассказал, почему Украина не может выйти из Минских соглашений
Ермак рассказал, почему Украина не может выйти из Минских соглашений
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Либо есть расчет на то, что власть Зеленского не справится с колоссальными вызовами из-за эпидемии и экономических проблем и рухнет к их ногам? И партия войны пытается этот процесс ускорить? Подшакалить так сказать.

Понимает ли это Зеленский? И если понимает, то готов ли устроить чистку свой команды и фракции от коалиции идиотов и предателей? Либо будет созерцать за процессами и дальше? Увидим.