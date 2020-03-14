Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что националисты и партия войны пытаются по надуманному поводу «минской зрады» главы офиса президента Ермака раскачать власть и вернуть себе прежние позиции

Националисты и партия войны в Украине решили посоревноваться за получение премии Дарвина.

Ермак договорился на встрече с Козаком в Минске создать Консультационный совет по Донбассу, куда войдут представители Украины, «ЛДНР», Франции, Германии, России и ОБСЕ.

Идея, как я уже писал, чисто декларативная и ничего принципиально не меняющая. С «ДНР/ЛНР» представители Украины с 2015 года регулярно сидят и общаются за одним столом в Минске и без всякого Консультационного совета. В трехсторонней контактной группе.

Но сейчас, видимо, Козак и Ермак хотели продемонстрировать, что хоть какое-то движение есть. Ну и решили создать еще один орган, который бы давал необязательные к исполнению рекомендации.

Но по этому поводу началась жуткая зрада. Вятрович пишет заявление о госизмене. Трубадуры партии войны пишут гневные посты. Увесистую часть брифинга в ОП по коронавирусу Ермак был вынужден оправдываться. Вечером, наплевав на карантин под Офис президента пришло несколько сотен «патриотов», которые кричали о минской зраде требовали не допустить создания этого никчемного совета.

Сегодня в столице будет сразу два марша ко Дню добровольцев. Один марш собственно добровольцев. Другой — «патриотов». Тоже наверняка будут клеймить Ермака и минскую зраду.

Еще раз — два массовых марша, несмотря на объявленный властями карантин и запрет на любые мероприятия с участием более 200 человек. Ермак заявил, что Киев не собирается вести прямые переговоры с Донбассом © uaportal.com

А в Слуге народа уже начинается открытый бунт. Несколько десятков человек выступили против Ермака и создания Совета по Донбассу.

В это время в Украину возвращаются тысячи (а возможно и десятки тысяч) людей из зараженных коронавирусом стран Европы. Украинская система здравоохранения тотально не готова к эпидемии. В дефиците самые элементарные вещи вроде масок и антисептиков. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО).

Сколько у нас больных коронавирусом никто не знает. Вчера было заявлено, что за все время провели тестирование всего 55 (!) человек. Из них у троих выявлен вирус. Поэтому масштабы эпидемии наверняка значительно больше, чем официально заявленные цифры.

В таких условиях нужна максимальная самоорганизация, дисциплина, концентрация усилий власти и общества на экстренном решении самых очевидных проблем с противостоянием вирусу.

И в это время националисты и партия войны поднимают бунт по совершенно никчемному поводу. Организуют массовые скопления людей, что является прямой диверсией с точки зрения борьбы с эпидемией.

Несколько десятков депутатов Слуги народа (а там и соросята, и люди Коломойского) раскачивают ситуацию внутри собственной фракции. Что это? Элементарный идиотизм? Ермак рассказал, почему Украина не может выйти из Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Либо есть расчет на то, что власть Зеленского не справится с колоссальными вызовами из-за эпидемии и экономических проблем и рухнет к их ногам? И партия войны пытается этот процесс ускорить? Подшакалить так сказать.

Понимает ли это Зеленский? И если понимает, то готов ли устроить чистку свой команды и фракции от коалиции идиотов и предателей? Либо будет созерцать за процессами и дальше? Увидим.