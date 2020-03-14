Националисты и партия войны в Украине решили посоревноваться за получение премии Дарвина.
Ермак договорился на встрече с Козаком в Минске создать Консультационный совет по Донбассу, куда войдут представители Украины, «ЛДНР», Франции, Германии, России и ОБСЕ.
Идея, как я уже писал, чисто декларативная и ничего принципиально не меняющая. С «ДНР/ЛНР» представители Украины с 2015 года регулярно сидят и общаются за одним столом в Минске и без всякого Консультационного совета. В трехсторонней контактной группе.
Но сейчас, видимо, Козак и Ермак хотели продемонстрировать, что хоть какое-то движение есть. Ну и решили создать еще один орган, который бы давал необязательные к исполнению рекомендации.
Но по этому поводу началась жуткая зрада. Вятрович пишет заявление о госизмене. Трубадуры партии войны пишут гневные посты. Увесистую часть брифинга в ОП по коронавирусу Ермак был вынужден оправдываться. Вечером, наплевав на карантин под Офис президента пришло несколько сотен «патриотов», которые кричали о минской зраде требовали не допустить создания этого никчемного совета.
Сегодня в столице будет сразу два марша ко Дню добровольцев. Один марш собственно добровольцев. Другой — «патриотов». Тоже наверняка будут клеймить Ермака и минскую зраду.
Еще раз — два массовых марша, несмотря на объявленный властями карантин и запрет на любые мероприятия с участием более 200 человек.
А в Слуге народа уже начинается открытый бунт. Несколько десятков человек выступили против Ермака и создания Совета по Донбассу.
В это время в Украину возвращаются тысячи (а возможно и десятки тысяч) людей из зараженных коронавирусом стран Европы. Украинская система здравоохранения тотально не готова к эпидемии. В дефиците самые элементарные вещи вроде масок и антисептиков. Не говоря уже об аппаратах искусственной вентиляции (ИВЛ) и оксигинации легких (ЭСМО).
Сколько у нас больных коронавирусом никто не знает. Вчера было заявлено, что за все время провели тестирование всего 55 (!) человек. Из них у троих выявлен вирус. Поэтому масштабы эпидемии наверняка значительно больше, чем официально заявленные цифры.
В таких условиях нужна максимальная самоорганизация, дисциплина, концентрация усилий власти и общества на экстренном решении самых очевидных проблем с противостоянием вирусу.
И в это время националисты и партия войны поднимают бунт по совершенно никчемному поводу. Организуют массовые скопления людей, что является прямой диверсией с точки зрения борьбы с эпидемией.
Несколько десятков депутатов Слуги народа (а там и соросята, и люди Коломойского) раскачивают ситуацию внутри собственной фракции. Что это? Элементарный идиотизм?
Либо есть расчет на то, что власть Зеленского не справится с колоссальными вызовами из-за эпидемии и экономических проблем и рухнет к их ногам? И партия войны пытается этот процесс ускорить? Подшакалить так сказать.
Понимает ли это Зеленский? И если понимает, то готов ли устроить чистку свой команды и фракции от коалиции идиотов и предателей? Либо будет созерцать за процессами и дальше? Увидим.