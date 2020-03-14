Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что у Украины нет другого пути достижения мира в Донбассе, кроме болезненных для национал-патриотов уступок мятежному региону

Патриоты который день бьются в истерике по поводу того, что Ермак чего-то там не так предварительно в Минске подписал. Уже даже видел детальные разборы по пунктам с четким указанием, где же именно там зрада. Молодцы, все красиво. Есть правда одно «но». «Зрада» — единственный путь к миру.

Можно долго и красиво требовать у ЛДНР и РФ капитуляции, но не трудно догадаться, что ее не будет. И НАТО воевать вместо нас не будет. И дождаться, пока Россия развалится, тоже не получится. Взлёт «ястребов» и красные линии Зеленского. Как Украина готовится к «Нормандской встрече» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Максимум, что можно получить таким образом, — конфликт, растянутый на десятилетия, ежедневные сводки потерь и неминуемую окончательную потерю Донбасса. Мир же можно получить только и исключительно в обмен на уступки. Не будет по-другому. Даже если очень хочется. Даже если вече на Майдане собрать.

Ситуация предельно черно-белая. Против уступок и компромиссов — ты за войну и за отделение Донбасса. Готов засунуть воспаленную национальную гордость в задницу и договариваться — ты за мир.

А полутона типа «мы за мир, но пусть сначала поцелуют нас в ж…у» — это не стратегия и не патриотизм, это жлобство. Тупой рагулизм с дебильной самодовольной ухмылкой.