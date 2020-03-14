О бегстве Порошенко.
Сразу же после бегства Януковича я написал, что отныне все последующие президенты также будут вынуждены покидать страну и заканчивать свою жизнь на чужбине. А кто не успеет убежать тот сядет.
Сверх осторожный и предусмотрительный Петр Алексеевич заранее подготовился и, с явного благословения нынешних правителей, благополучно отбыл на длительный заключительный отдых в солнечную Испанию.
Многие, кстати, предполагали, что Порошенко пойдет по стопам ЮВТ, которая во имя наращивания рейтинга решилась посидеть в колонии и терпеливо ждать, когда:
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Но у Петра Алексеевича антирейтинг уже достиг 80%, поэтому несколько лет в колонии уже вряд ли могли чем либо ему помочь. Игра не стоила свечей. Поэтому — здравствуй грусть, здравствуй Испания!
Придет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский.А за ним следующий президент.
Это позорно, но так будет продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от президентской формы правления и не перейдет к реальной парламентской республике.
В наших условиях президент обладает огромнейшими полномочиями и огромнейшими возможностями для злоупотребления, потому что фактически находится вне правового поля и не подлежит импичменту. А человек слаб, ему трудно противостоять искушению "срубить бабло" и подавить оппозицию.
Тем более, что человек, который смог стать президентом в нашей (!!) стране, уже, по определению является носителем, мягко говоря, не самой высокой нравственности. Другие просто не в состоянии прорваться наверх! То есть такой человек уже априори склонен к злоупотреблениям, что бы он не говорил о себе.
Поэтому бежали и бежать будут, унося нажитое непосильным президентским трудом…