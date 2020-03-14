Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что после бегства Януковича в 2014 году, подобная судьба будет ждать всех президентов Украины

О бегстве Порошенко.

Сразу же после бегства Януковича я написал, что отныне все последующие президенты также будут вынуждены покидать страну и заканчивать свою жизнь на чужбине. А кто не успеет убежать тот сядет.

Сверх осторожный и предусмотрительный Петр Алексеевич заранее подготовился и, с явного благословения нынешних правителей, благополучно отбыл на длительный заключительный отдых в солнечную Испанию.

Многие, кстати, предполагали, что Порошенко пойдет по стопам ЮВТ, которая во имя наращивания рейтинга решилась посидеть в колонии и терпеливо ждать, когда:

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

Но у Петра Алексеевича антирейтинг уже достиг 80%, поэтому несколько лет в колонии уже вряд ли могли чем либо ему помочь. Игра не стоила свечей. Поэтому — здравствуй грусть, здравствуй Испания!

Придет время и судьбу Порошенко разделит и Зеленский.А за ним следующий президент.

Это позорно, но так будет продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от президентской формы правления и не перейдет к реальной парламентской республике. «Завтра швырнут на пол не Сивохо, а самого Зеленского». Главные темы соцсетей 13 марта © Страна.ua

В наших условиях президент обладает огромнейшими полномочиями и огромнейшими возможностями для злоупотребления, потому что фактически находится вне правового поля и не подлежит импичменту. А человек слаб, ему трудно противостоять искушению "срубить бабло" и подавить оппозицию.

Тем более, что человек, который смог стать президентом в нашей (!!) стране, уже, по определению является носителем, мягко говоря, не самой высокой нравственности. Другие просто не в состоянии прорваться наверх! То есть такой человек уже априори склонен к злоупотреблениям, что бы он не говорил о себе.

Поэтому бежали и бежать будут, унося нажитое непосильным президентским трудом…