Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что установление мира в Донбассе невозможно при нахождении у власти одного из главных конструкторов и бенефициаров войны – всесильного главы МВД Арсена Авакова

О мире и Авакове.

Если ты против войны, то тогда за мир. Тут уже без полутонов. Потому что только две категории. Полутона начинаются, когда мы определились, в какой категории варимся. И в Украине, которая вот сегодня, а не позавчера и послезавтра, все очевидно. Украина в большинстве топит за мир, в меньшинстве — за войну. Это показали выборы 19-го и базовый лозунгом Зе, который за мир.

Поэтому Зе — президент мира. Не в том плане, что он реально топит за мир. А в том, что он эти настроения, которые его и довели до главного кабинета страны, обязан учитывать.

Теперь давайте определим, что такое мир по-украински? Вот тут полутонов как раз десятки. Мир — это как сексуальные отношения, весьма разнообразен. Мир — это и предоставление особого статуса ЛДНР. Мир — это и не предоставление никакого статуса ЛДНР. Мир — это как языковые свободы для Донбасса, так и полное их отсутствие. Мир — это и амнистия сепаратистам, но миром может быть также тюрьмы всем симпатикам ЛДНР.

Миром может стать итоговый компромисс между Киевом и Москвой. И миром может быть отсутствие такого компромисса, признание ЛДНР территорией оккупированной Россией и разрывом всех отношений с данной территорией и даже РФ.

Вот это все — множественные разновидности миров. И эти множества все топчутся в тех 73%, которые получил Зе. Единственное, что объединяет все эти видения миров, а также противопоставляет тем, кто топит за войну — это отсутствие смертей. Мир — это когда не убивают, а война — когда непременно убивают.

Чтобы на Донбассе наступил мир, необходимо одно базовое условие. Единственное. Отвод войск по всей линии фронта. На полтора-два километра. И все. Сразу наступает мир. Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

При этом стороны могут вообще не договориться друг с другом. Могут пойти на какие-то компромиссы. Может пойти только одна сторона на компромисс. Но мир начинается с волевого решения не убивать. А это вопрос исключительно технического решения, а не приказа или призыва.

На планете масса примеров — десятки — когда каждый при своем, когда даже не разговаривают без выделения слюны, но в зоне разлома наступил мир. Тайвань, Кашмир, Карабах, Сеута, Гибралтар, Косово, Палестина, Приднестровье, Абхазия…

Но нам нахрен не нужны эти примеры, потому что у нас есть своей такой пример — это Крым. Украина не признала вхождение полуострова в состав РФ. Постоянно судится. Запрещает международным судам и самолетам туда заходить. Но на границе с Крымом никто не умирает. Более того, миллион украинской туристоты ежегодно мотаются в Крым. Вот это один из вариантов мира, когда каждый при своем.

И вот Донбасс. Ситуация абсолютно парадоксальная, если мы включаем традиционную логику. Почему, если страна-оккупант один и тот же — Россия, — мы за одну территорию с ней воюем, а за другую, нет?

Но что такое традиционная логика для страны, в которой покупают российский газ по цене европейского и называют это «энергетической независимостью»?

Ценность Донбасса, как неиссякаемый источник кровавого месива, для определенных групп имеет несколько измерений.

Первый и самый очевидный — это, конечно же, бабловый. Война — это очень денежная тема для причастных. Каждая маршрутка, пересекающая линию разграничения, платит дань. Каждая. А списываемые ГСМ и вооружение? А оборонные заказы? А контроль над контрабандными потоками, которые, в отличие от обычной границы, никто не может проверить со стороны?

Вот если не будет постоянной движухи на фронте, разве нарежут украинской армии еще когда-то бюджет в 5,5% ВВП? Это почти 250 ярдов гривасиков. Дикие деньги по нашим меркам, которые еще и под закрытым распределением. Жирнейшая тема. «Государственная измена». На Сивохо накатали заявление в СБУ за попытку помирить Донбасс © Facebook Сергея Сивохо

Другая ценность воюющего Донбасса — это внутренний источник постоянной русофобии. Любую гнусность от закрытия русских школ до кидания мелочи в русскоязычного кассира можно объяснить тезисом — «русские убивают наших ребят на Донбассе».

При этом у нас под русофобию попадают свои же соотечественники. Жителю Воронежа или Костромы в общем-то насрать, сколько в Запорожье будет или не будет русскоязычных школ, а по радио будут крутить песен на русском языке. Гасят своих же под соусом «воюем с Россией».

А это уже постоянная подпитка для всяких маргинальных проектов, вроде порошенковского. Вы можете себе представить порохобота, который целый день не произнесет слова «Россия»? Это у них единственная ширма. Как только она срывается — дальше начинается коррупция космических масштабов, на фоне которой какой-то там Лазаренко просто жалкий щенок.

И вот теперь к главному. В декабре у Зе была встреча в Париже с Путиным. Встреча закончилась полным провалом. Провал не потому, что они должны были до чего-то добазариться. Могли и недобазариться. Но если ты топишь за мир, пусть и за мир на своих условиях, ты соблюдаешь первое правило робототехники — не причини вред человеку. Разведите войска. Это не было сделано.

А вы ведь помните, как накануне Зе бегал по Донбассу и доказывал заезжим националистам, что он не лох. Доказать, к слову, так и не удалось. Встреча в Париже была провалена.

Потом история с Сивохой. У Сивохи статус и полномочия приблизительно такие — я никто и я так думаю. Т.е., человек, который ничего не решает и толком никого не представляет.

Но в чем опасность Сивохи? Первая — он ассоциируется с командой Зе. И вторая — он запускает тренд в массы — а давайте побазарим о мире. Да, это имитация.

Дискуссионная площадка о мире на Донбассе, еще и ассоциируемая с первым лицом государства — это как перестройка Горбачева. Только запусти козла в огород и тут же будут сожраны все и без того хрупкие конструкции воинствующих националистов.

И вот Сивоху позорно загасили. И тут же разгоняется новая волна уже на Ермака. Он там в какой-то подгруппе создал еще какую-то консультационную группу и теперь всей Украине пестец. Конструкция та же, что и с Сивохой. «Завтра швырнут на пол не Сивохо, а самого Зеленского». Главные темы соцсетей 13 марта © Страна.ua

И теперь главный вопрос. А кто весь этот движ в стране прикрывает? Порошенко? Петр Алексеевич сейчас куролесит по Европе в тяжелом раздумье, возвращаться ли взад. Хотя Порошенко, безусловно, один из бенефициаров всей этой конструкции «Воюем за Донбасс».

Но практическое противодействие всем срывам любых подвижек по Донбассу у нас в стране осуществляет один человек — Арсен Борисович Аваков. Мы это знаем, он это знает. И Зеленский тоже это знает. Все как с расстрелами на Институтской. Все всё знают, но молчат как собаки.

Аваков один из архитекторов постмайданной Украины. Конструктор предыдущего режима Порошенко. Он имеет четкую и вполне однозначную позицию по Минским соглашениям, которые сводятся к короткому тезису — «нет». И Аваков одна из причин, почему власть в стране в 19-м году поменялась.

Да, у Авакова были свои терки с Порошенко. И в целом, его выживаемость просто уникальна. Но очевидно одно. Аваков категорический противник полного разведения войск на Донбассе. А полное разведение войск — это единственный способ достичь мира именно мирным способом.

Собственно, Аваков и есть сегодня единственный индикатор, определяющий истинные намерения Зе добиться мира на Донбассе. Мира именно в самом прямом смысле этого слова. Если мир — то без Авакова. А если только поговорить о мире, то куда ж без Арсена Борисовича? Ведь он у нас уже предотвратил декабрьскую попытку переворота от Порошенко. Предотвратил провокации в Золотом. Нападение на Сивоху. И в целом, незаменимый человек в окружении президента-имитатора.