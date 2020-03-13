Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что решение СНБО о закрытии переходов для жителей ДНР и ЛНР из-за коронавируса может лишить жителей Донбасса возможности получать свою пенсию

СНБОУ может закрыть все пункты пропуска с ОРДЛО по требованию Авакова - всех, у кого нет регистрации на подконтрольной территории, не пропустят через КПВВ, пока действует карантин. Секретарь Совета Данилов сообщил, что этот вопрос будет сейчас рассмотрен.

Но в то же время пенсионеры с неподконтрольной территории вынуждены проходить незаконную и унизительную процедуру верификации каждые 60 дней. Не явился в срок — лишили пенсии. И у каждого такого пенсионера с ОРДЛО нет регистрации на подконтрольной территории. Жесткое весеннее обострение. Обзор политических событий на Украине 6-13 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Вы же умные люди, вы же продумали, как смягчить последствия от возможно принятых мер? И если не закроете пункты пропуска, может о пенсионерах и проверках подумаете, ведь старики больше подвержены вирусу? Вы же уведомите сотни тысяч пенсионеров, чтобы они не паниковали и не пытались через Марс попасть на проверку? Или нет, и к панике коронавируса добавите ещё и пенсионную панику в каждую семью в ОРДЛО?

Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Алексей Данилов, Сергей Анатольевич, Алексей Резников, Марина Лазебна, Даша Заривная, пока вы там все вместе на Совете, я сотый раз напомню, как Президент Владимир Зеленский обещал 8 июля прошлого года на саммите Украина-ЕС публично перед многими европейскими политиками: «Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии). Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год».

«Позволить людям быть людьми» очень просто — одно ваше решение.