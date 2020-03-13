Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter подчеркнул, что после согласия премьера Британии Джонсона препятствий для проведения саммита «ядерной пятерки» не осталось

Как и следовало ожидать, после Трампа идею Путина о проведении саммита «ядерной пятерки» поддержал и Джонсон. Макрон давно дал согласие. Теперь препятствий нет. В условиях острокризисного развития мира такой саммит имел бы исключительное значение. Пора выходить из окопов. Как и следовало ожидать, после Трампа идею Путина о проведении саммита «ядерной пятерки» поддержал и Джонсон. Макрон давно дал согласие. Теперь препятствий нет. В условиях острокризисного развития мира такой саммит имел бы исключительное значение. Пора выходить из окопов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 13, 2020 ​