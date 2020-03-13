Как и следовало ожидать, после Трампа идею Путина о проведении саммита «ядерной пятерки» поддержал и Джонсон.

Макрон давно дал согласие. Теперь препятствий нет. В условиях острокризисного развития мира такой саммит имел бы исключительное значение. Пора выходить из окопов.