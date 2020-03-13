Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook убежден, что непрофессионализм пресс-секретаря Юлии Мендель – одна из главных проблем Владимира Зеленского в построении коммуникации с обществом

Эффективная коммуникация власти с обществом — это не нечто заоблачно трудное, как можно подумать, глядя на украинских чиновников. Собственно, нужны всего две вещи:

1. Коммуникация. Т.е. банально ежедневно комментировать те вопросы, которые нужно комментировать. Взлёт «ястребов» и красные линии Зеленского. Как Украина готовится к «Нормандской встрече» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

2. Минимум адекватности. Не врать там, где можно не врать.

Выполнение этих двух простых условий позволяет влиять на информационную картину дня и не оставлять ее полностью на откуп анонимным телеграмм-каналам, депутатам от Европейской солидарности и набранным непонятно по какому принципу клоунам из собственной фракции.

Именно по этой причине Мендель — одна из главных проблем Зеленского. Не потому, что она что-то не так делает, а как раз потому, что она не делает то, что должна делать.