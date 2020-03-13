Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что для предотвращения обвала национальной валюты Кабмину и Нацбанку Украины нужно немедленно возвращаться к нормам валютного регулирования

О курсе гривны.

На сегодня курс гривны в обменниках подбирается к 27 гривнам. Происходит то, о чем я предупреждал не раз. Не может гривна быть устойчивой, если в основе ее укрепления находится не экономика, а валютные спекуляции.

Простой вопрос к НБУ и Правительству: для чего в последний год проводилась политика ревальвации гривны и укрепление с 27 до 23 гривен?

Ошибочность такой политики была очевидна. Курс национальной валюты, его стабильность — это макроэкономическая основа для развития экономики и роста доходов населения. В результате такой неумной политики НБУ и Правительства промышленность и экспортеры получили убытки, а сейчас только за последние несколько дней НБУ выбросил из своих резервов более $1 млрд. только на поддержание девальвации на этом уровне. Удивляет пассивная позиция нового премьер-министра.

Второй вопрос: разве НБУ не знает, кто конкретно давит на курс и у кого вдруг нашлось свободных 26 млрд. грн., чтобы выкупить этот миллиард. Конечно, прекрасно знает. Поэтому пора заканчивать эти махинации и оправдывать их игрой с таргетированием курса. В Киеве пояснили, как именно российский рубль обрушил курс гривны © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Кризис, о котором я не раз предупреждал киевские власти и предлагал целый ряд мер для его смягчения и которые не были применены, пришел в Украину. Сейчас киевское руководство должно осознать, что нужно делать не то, что выгодно олигархам, а то, что проверено жизнью и практикой, то, что я применял при выходе из кризиса 2009 г.

Необходимо немедленно возвращаться к нормам валютного регулирования:

1. Экспортно-импортные контракты по ценам должны соответствовать мировым ценам.

2. Возврат валюты в определенные сроки и обязательная продажа нормативной части выручки.

3. Контроль за импортными контрактами по поставкам в определенные сроки продукции.

4. Кредитование за рубеж своих компаний, «инвестиции», репатриация капитала — под жесткий контроль.

5. Контроль за валютным рынком, исключение валютных спекуляций.

Существует еще целый ряд мер, которые способствуют стабилизации ситуации и удержанию курса на приемлемом для экономики уровне.

Это же касается и в целом стабилизации макроэкономической ситуации. Но об этом в следующих постах.

И последнее, залог успеха — это слаженная работа НБУ и Правительства. Причем активную роль должно играть именно Правительство.