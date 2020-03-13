Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что шоковая реакция европейцев на запрет въезда в США показывает неготовность современного мира противостоять подобным вызовам

Многих европейцев «ошеломил» запрет на въезд в США.

А 12.000 заражённых в Италии, с которой до последнего дня было открыто все авиасообщение, не ошеломляет?

Многие ещё живут в прежней парадигме — открытого мира с открытыми границами. Увы, глобализация показала свою обратную сторону.

Многих европейцев «ошеломил» запрет на въезд в США. А 12.000 заражённых в Италии, с к-ой до последнего дня было открыто все авиасообщение, не ошеломляет? Многие ещё живут в прежней парадигме — открытого мира с открытыми границами. Увы, глобализация показала свою обратную сторону. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 13, 2020

​