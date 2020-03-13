Многих европейцев «ошеломил» запрет на въезд в США.

А 12.000 заражённых в Италии, с которой до последнего дня было открыто все авиасообщение, не ошеломляет?

Многие ещё живут в прежней парадигме — открытого мира с открытыми границами. Увы, глобализация показала свою обратную сторону.