Украинский журналист Павел Волков на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что главный показательный момент в инциденте с Сергеем Сивохо – это трусливая реакция власти в лице главы СНБО Алексея Данилова, который тут же открестился от инициативы по созданию «национальной платформы примирения»

Дно и деградация Украины даже не в том, что какие-то бандиты в камуфляже избили советника главы СНБО и сорвали его презентацию о достижении мира на Донбассе, а в том, как на это отреагировал глава СНБО. Он сказал, что подобные вещи, конечно, недопустимы, но Сивохо не имеет полномочий высказываться от имени СНБО и вообще у нас другая позиция. Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним © Страна.ua

В нормальной стране через 5 минут камуфляжные террористы, посмевшие такое вытворить, уже валялись бы под сапогами спецназовцев, а глава СНБО не мямлил бы такой бред, а объявил все эти азовы с навозами нацугрозой со всеми вытекающими в виде тотальной зачистки.

Но нет, кое-кто (а кто является патроном "Азова" нам всем известно) показывает Зеленскому, кто на самом деле власть в стране. Единственная законная обязанность президента перед народом и государством в такой ситуации — быстрое и жесткое силовое решение вопроса.

Говорят, 15 нациков задержано по хулиганке, у двоих нашли боевое оружие, а Зеленский сделал Авакову последнее китайское предупреждение. Слишком мягко. Нацики такого не понимают.