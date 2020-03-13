Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что вспышка новой болезни всего лишь через два с половиной месяца ввергла весь мир в финансовый кризис и грозит массовой безработицей, политическими кризисами и даже военными конфликтами

Коронавирус и хрупкость современной цивилизации.

Примечательно, что вспышка коронавируса еще раз доказала известный закон, что чем сложнее система, тем она более хрупкая.

Современный мир стал очень сложным, глобальным, взаимозависимым и это имеет один серьезный недостаток. Он похож на карточный домик. В таком мире какое-то одно небольшое возмущение может привести к катастрофе всей системы. Коронавирус в Европе и США. Трамп закрылся, Европа переходит в режим карантина © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Вспышка коронавируса произошла в одном городе Ухань в конце декабря прошлого года. А спустя два с половиной месяца весь мир вошел в финансовый кризис, инвесторы теряют триллионы долларов ежедневно. Впереди банкротство банков, компаний, массовая безработица, политические кризисы, возможны даже военные конфликты.

Вся сложная система современного мира просто рушится на наших глазах. А все началось с одно вируса размеров в 1/100 миллиметра в одном китайском городе.

За все в этом мире приходиться платить. Если вы слишком усложняете систему, то будьте готовы к тому, что она может легко разрушиться в любой момент от любого легкого возмущения.

И взмах крыльев бабочки может изменить погоду на всем континенте.

Выстрел в Сараево 28 июня 1914 г. привел к первой, а затем и второй мировым войнам. Это было из той же оперы…