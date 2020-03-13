Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook написал, что назначенный Офисом президента руководителем проекта Сивохо не понимает ни глубины донбасской трагедии для Украины, ни сложности политического момента

«Платформа примирения» возможна только после деоккупации Донбасса.

Нельзя "ставить телегу впереди лошади". Нельзя формировать никакую «платформу примирения» пока последний оккупант не покинет землю Донбасса. В лучшем случае — это некомпетентность киевской, центральной власти в деле разрешения военно-политического конфликта на Донбассе. В худшем случае — это сознательное имитация разрешения острейшей проблемы Украины — война с Россией. А может просто политическая ошибка президента Зеленского.

Кроме того, создавая свою «Национальную платформу примирения» Офис президента Зеленского должен был самым тщательным образом отнестись к стратегии этого проекта и фигуре его руководителя. Им надо было обратить внимание на негативный опыт провального, но амбициозного проекта фонда Сороса по созданию Инициативной группы «моральных авторитетов» Украины — «Группа 1 декабря», которая должна была выступить местом примирения и эпицентром объединения всех патриотических сил Украины. Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua

Ничего из этого не получилось. Как только Порошенко потерял интерес к этой фикции и как только закончились деньги вся эта «Группа моральных авторитетов», как проект Фонда, тут же исчезла, испарилась из общественно-политической деятельности и внимания СМИ. Хотя там в списке были порядочные люди.

Теперь такую же эту ошибку осуществляет противоположная сторона — Офис президента Зеленского: фальстарт проекта «Платформы», неряшливая стратегия проекта, случайный, анекдотичный выбор руководителя проекта — усталый, бывший комик Сивохо, отказ от опоры на общественное мнение Украины и т д.

Руководить таким государственным проектом «Платформы примирения» должен уважаемый человек, влиятельный политик, воевавший на фронте. Это должен быть моральный авторитет с безупречной репутацией и личной привлекательностью, а не второразрядный, постаревший артист комедийного жанра времен «развитого социализма». Легкомысленно назначенный Офисом президента руководителем проекта Сивохо не понимает, ни глубины донбасской трагедии для Украины, ни сложности политического момента.

Понятно, почему Офис президента ускоряет возникновение «Платформы примирения» на Юго-Востоке Украины раньше, чем начнется вывод российских войск. Политтехнологи президента Зеленского захотели занять место раскрученной партии — «ОПЗЖ» Медведчука и Рабиновича и «присоединившегося» к ним Левочкина.

Тем более, что рейтинг «Слуг народа» падает, а рейтинг ОПЗЖ не растет. Значит в массовом сознании сформировалось место, заполненное недовольным электоратом и власти стремятся, как можно быстрее вернуть его в лоно мифической партии «Слуга народа». Вместо того, чтобы создавать реальную народную, массовую партию «Слуг народа», они тратят огромные деньги и силы на борьбу с партией Медведчука и созданием одноразовых проектов типа «Национальной платформы примирения» Сивохо- мол, "какая разница", чем заниматься — думают в Офисе и офисах.

Наконец, в этом конфликте между сторонниками «Азова» и Сивохо, и функционерами проекта «Платформы примирения» хорошо видна не столько ярость и обида украинских националистов, которые чувствуют вероломство использования «национальной платформы» для каких-то мелких политических целей, сколько отсутствие массовой народной поддержки проекту Сивохо.

А это уже реальный фальстарт проекта и карикатура на «миротворчество». Наверняка, скоро Сивохо, как многолетнего друга президента Зеленского, перебросят на «другой фронт работ» или просто наградят «за мужество» и отправят на пенсию.