Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в случае начала прямого диалога с представителями ЛДНР они получат возможность требовать особого статуса именно для своих республик с его закреплением в Конституции Украины

Поясню, почему неприемлемы никакие прямые официальные переговоры с сепаратистами. Если это произойдет, то они будут выступать в статусе равнозначного субъекта, и будут требовать особый статус именно для своих республик с его закреплением в Конституции Украины. Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Мало того, что для нас это неприемлемо. Это еще и нереалистично. 300 голосов за это не будет. И это будет очередной тупик в переговорах. К тому же это может спровоцировать внутриполитический кризис. Поэтому не стоит рисковать.

Неофициальные консультации без участия официальных лиц, экспертные встречи, и переговоры в Минске, в которых ОРДЛО выступают в статусе наблюдателей — это приемлемо. Но никаких прямых официальных переговоров. И не стоит идти на серьезные уступки в условиях обострения военных действий, как сейчас. Россияне проверяют нас на слабо. Нельзя поддаваться.