Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что создание «консультативного совета» при политической подгруппе на переговорах в Минске не должно привести к прямым переговорам украинской делегации с ДНР и ЛНР

Относительно так называемого «консультативного совета» при политической подгруппе на переговорах в Минске. Нашим официальным переговорщикам надо бы дать пояснения, что это за структура, какие у нее будут функции, как и из кого она будет формироваться. Зеленский провалил нормандский план по урегулированию в Донбассе — Рудяков © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Пауза чересчур затянулась, в то время как россияне и сепаратисты разгоняют тезис, что это будет площадка для прямых переговоров Украины с так называемыми «ДНР» и «ЛНР». В этой связи я напомню, что на переговорах в Минске сепаратисты присутствуют в статусе «наблюдателей», а не официальных переговорщиков.

Если создается какая-то консультативная структура (возможно, с экспертными функциями) при одной из переговорных подгрупп, то статус сепаратистов на этих переговорах никак не меняется. Соответственно, ни о каких прямых переговорах с сепаратистами не может быть и речи, даже формально.

Статус будет тот же самый — «наблюдатели». Ну а то, что наши «зрадофилы» начали разгонять тезис, что якобы Ермак согласился на прямые переговоры с сепаратистами объективно работает на цели российской пропаганды. Увы, этому способствует и молчание наших официальных лиц. Пора бы дать пояснения — о чем договорились в Минске.