Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook обратил внимание, что срыв мероприятия, которое проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, указывает на реальность угрозы со стороны радикалов для любого представителя власти

В Украине происходит делегитимизация институтов власти. И есть угроза даже для первых лиц государства.

К сожалению, после того, как война продолжается несколько лет, появляется много людей, которым она выгодна. Поэтому радикальные действия, к сожалению, не удивительны. Наци на Украине показали зубы © Страна.ua

Вопрос в другом. Полиция фактически не мешала (тем, кто срывал презентацию). Во-вторых, происходит делегитимизация государственных институтов. Несмотря на то, что Сивохо формально советник секретаря СНБО, а фактически полноценный заместитель секретаря СНБО. И если это (нападение и срыв презентации) спустить с рук, то завтра и Дмитрия Разумкова могут сбить с ног. Или нового премьер-министра Шмыгаля.

Этот инцидент — сигнал и для президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский должен понимать, что в какой-то степени уронили его. Потому что Сивохо достаточно близок к нему. И если можно уронить Сивохо, то в какой-то момент, соответственно, можно будет уронить и самого Зеленского.