Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook указал, что в условиях экономического кризиса продажа украинской госсобственности могла бы стать спасением для Украины, но европейские инвесторы не спешат в нее вкладываться

В Украине продолжаются процессы, о которых я писал раньше. Олигархи выводят деньги из долларовых ОВГЗ и под это для них поднимают курс доллара, как до того поднимали курс гривны для обналичивания гривневых вкладов. Об этом я писал ранее, потому не буду повторяться — ничего не меняется.

С другой стороны, минские соглашения постепенно продвигаются и "партия войны" под прикрытием которой Порошенко пытается сохранить все, что он успел награбить в роли президента, терпит тут поражение и пока не может противопоставить общему курсу власти ничего существенного.

Однако экономическое состояние страны все ухудшается, деньги полученные от России по газовому соглашению заканчиваются, а новых брать пока неоткуда — транзитные суммы начнут заходить лишь со следующего квартала, когда Россия сможет снова спасти украинскую экономику от дефолта, если он не случится раньше. Продажа госсобственности в таких условиях могла бы стать спасением, но европейские инвесторы не спешат вкладываться в непонятную никому Украину, проводящую непонятную даже самим украинцам политику. Жизнь от кризиса к кризису: будет ли на Украине дефолт? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Отличным средством тут было бы соглашение с Францией и Германией о создании инвестиционного страхового фонда для Украины в обмен на снятие санкций с России, но боюсь что Зеленский не посмеет сделать такого шага.

Следует понимать: ползучее снятие санкций уже идет и идет давно, это чисто пропагандистский в настоящее время ресурс. Украина могла бы повернуться лицом к Европе и показать себя понимающим партнером. Но… Как всегда, желание усидеть на двух стульях и похлебать из двух кормушек, видимо, непреодолимо.

Таким образом, рецепт недопущения обвала национальной экономики остается прежним: занимать деньги на возврат прежних долгов под высокий процент и стараться отжать еще раз уже выжатый средний класс. По всей видимости, этот патетический ход событий и продолжится в Украине в ближайшее время.

Однако и тут коронавирус, по всей видимости, внесет свои коррективы. Во-первых, многих украинских заробитчан отправят на родину из Европы при первой же возможности, и это несколько ухудшит наполняемость бюджета. А во вторых: расходы на здравоохранение подскочат. Скорее всего, в ближайшее время Украине следует попросить гуманитарную помощь у ЕС и признать насколько плохо ее экономическое положение.

Что касается продвижения мира на Донбассе, то все уже давно было бы сделано, если бы не "братская помощь США", которые стремятся ослабить ЕС через Украину, а последняя с радостью этим нехитрым планам потакает. Думаю, здесь Макрон не будет давить на Украину, понимая, что чем хуже будет положение в Украине, тем сговорчивее будет эта страна на переговорах. Главный девиз Макрона в таких делах один: не хотите исполнять мои планы по-хорошему — исполните по-плохому, не хотите получить приз за послушание — все равно сделаете, но уже без приза. Это по-моему следует хорошо понимать украинским политикам и ощутить разницу между собой и политиками самодостаточных стран. А пока они этого не понимают, увы — подвешенное состояние будет продолжаться.