Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что провокация радикалов на презентации «Платформы национального примирения» была качественно срежиссированна и отработана

Сорванное «профессиональными патриотами» собрание «Платформы нацпримирения и единства» уже даже не симптоматичное событие, а подтверждённый диагноз. Еще раз сделали не Порошенко, а всех нас. Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним © Страна.ua

Замена на Зеленского просто перевела политику предыдущих пяти лет в турборежим. И неважно, что именно срывает мирный процесс — страх мародёров перед неотвратимой ответственностью за свои преступления или страх новой власти за свои кресла. Важно то, что ни примирения, ни мира до смены очередного режима не будет. В первую очередь потому, что это не выгодно внешним управителям.

Не верю, что Зеленский не имел возможности защитить своего человека, тем более в офисе собственной партии «Слуга народа». Не верю, что ублюдки, действующие уже без масок, дергали и толкали Сивохо без благословения.

Власти была нужна картинка перед вероятным саммитом «нормандской четверки», и они ее качественно срежиссировали и отработали. Очевидно, что теперь саммит нормандской четверки тоже не состоится. И ни одно дрессированное животное в результате разбирательства не пострадает.