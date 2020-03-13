Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если власть и дальше будет заигрывать с национал-радикалами, то рано или поздно они ее свергнут

Пора бы уже нашему президенту понять, что все эти активисты, волонтёры, атошники и прочие майданные гавнюки не исчезнут, как роса на солнце. Если с ними продолжать миндальничать, то завтра швырнут на пол уже не Сивохо, а самого Зеленского. И ногами вдобавок попинают президента. Что стоит за нападением на Сивохо? Момент истины для украинской власти © Страна.ua

Эти люди нарушают закон. Они преступники. Они провокаторы. Они разжигатели ненависти. Сначала против них должна начаться информационная кампания, объясняющая украинцам, что преступник героем быть не может. А затем — жёсткие юридические последствия. Арестовывать, судить и — на нары.

Если Зеленский боится, пусть уходит прочь и запускает процесс перевыборов. Сколько можно терпеть этих уродов?

Очень трудно поверить в реализацию мирных инициатив Зеленского, если власть не может их даже презентовать.

Час назад официальный представитель Германии заявил, что встреча «нормандской четвёрки» в апреле точно не состоится. Это фиаско, господин президент!