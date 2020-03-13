Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook указал, что заверения главы Кабмина Шмыгаля, будто бы его правительство сможет после карантина снизить уровень бедности и смертности, не стоит воспринимать всерьез

Шмыгаль продолжает успокаивать простых смертных. Украина и кризис-2020: премьер-министр Шмыгаль попал в неудачный цикл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Врет как дышит: дескать, после карантина снизит уровни бедности и смертности. Но вернее всего то, что Украина снова окажется в числе мировых лидеров по количеству мультимиллионеров после открытия рынка земли.

И это реально, «патриотическая» молодежная элита сейчас отличается довольно прямыми извилинами при отсутствии понимания причинно-следственных связей этого глобального кризиса.

Впрочем, ничего нового: через всё это на моих глазах в середине 90-х проходили наши олигархи. Да, идет смена поколений, но помнят ли сейчас молодые ребята во власти и простые смертные слова английского историка Джона Актона: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно»?