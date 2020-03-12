Случившееся в четверг, 12 марта, нападение на советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо на презентации «Национальной платформы примирения и единства» вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи осудили и националистов, толкнувших Сивохо, и бездействующую во время инцидента полицию, и президента Зеленского

Скандальный журналист Аркадий Бабченко поиграл образами и формулировками, комментируя сегодняшнюю новость: «Национальная платформа примирения Сивохо и "Азова. "А вообще, это внутренний конфликт Сивохо и Сивохо. "Азова" вообще их там не было».

Киевский журналист и редактор Вячеслав Чечило тоже использовал литературные образы для описания сегодняшней повестки: «Из сегодняшних новостей: радикалы бьют Сивохо, а глава института нацпамяти обещает в Киеве памятник Петлюре. Это не пир во время чумы. Это чума во время чумы».

Блогер Сергей Наумович считает, что провокация исходила от самого советника СНБО: «Не поддерживаю рукоприкладство, но то, что происходит, — вполне закономерно. Сивохо провоцировал и это очевидно. Вполне вероятно, что это только начало, количество таких нападений будет возрастать и они станут более массовыми. Очень опасно в воюющей стране повторять методички пропаганды страны-агрессора. Ещё раз: рукоприкладство НЕ поддерживаю. Монополия на насилие должно быть ТОЛЬКО у государства. Иначе — анархия». Руслан Мармазов: Сергей Сивохо и его кефирное окружение взялись не за свое дело © из личного архива Р.Мармазова

Политический эксперт Кирилл Молчанов ожидает реакции президента на происходящее: «Сивохо оказался не робкого десятка, и от инициативы по платформе примирения не отказался, молодец, но теперь слово за президентом, сможет ли Зеленский навести порядок с разгулом ультраправых?!»

Политтехнолог Дмитрий Раимов указал, где искать выгодополучателей от срыва процесса примирения с Донбассом: «Напали на советника Совета Безопасности Сивохо. Напали радикалы. Напали, чтобы сорвать презентацию диалога с Донбассом. Вопрос: теперь ясно, кто зарабатывает на том, что идёт война? Заметьте. Сорвали презентации диалоговой платформы с украинскими гражданами. Жду реакции президента».

Журналист Юрий Бутусов обратил внимание на реакцию президента, точнее ее отсутствие: "Внутренний конфликт", в результате которого советнику секретаря СНБО и личному другу президента Владимира Зеленского досталось от активистов Национального корпуса, произошел на презентации "Национальной платформы примирения". Никаких увечий Сивохо не нанесли, так, символически… Но таким образом Нацкорпус сорвал презентацию Сивохо "платформы". Парадоксальная ситуация — после предательских слов Сивохо о "внутреннем конфликте" президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину и устроили "внутренний конфликт" на презентации. Огромный вызов для Зеленского — а кого наказывать? Того, кто заявил о "внутреннем конфликте" на Донбассе, или того, кто устроил "внутренний конфликт" на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за "внутренний конфликт"?» Послесловие к Мюнхенской конференции. Стратегическое терпение России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Журналист Дмитрий Василец написал о бездействии полиции и ответственности лично Арсена Авакова: «Не удивляйтесь нападению "националистов" на Сергея Сивохо, который хотел окончания войны на нашей земле. Просто Аваков с Полицией против мира, по сему допустили этот цирк, и спустили своих ручных шавок. Именно по этому Полиция НИЧЕГО не делала. Также не забывайте, что посольство одной охреневшей заокеанской страны, которой мир на Украине также совсем не нужен, через своего генпрокурора всегда оберегала от уголовного преследования банды ручных нацистов, которые естественно могут безнаказанно нападать даже на представителя СНБО. Не стоит забывать, что колониальный статус у нас никто не отменял, и не разрешал заканчивать войну США с РФ до последнего украинца».

Бывший министр юстиции Елена Лукаш также написала, что без попустительства власти беспредельничать бойцам никто не позволил бы: «По ситуации с Сивохо буду краткой. Грубо и публично нарушать закон можно в одном случае: когда есть соучастники во власти. Те, кто прикроет. Вот именно так и цветет безнаказанность и самоуверенность. Надеюсь, это всем понятно».

Сам Сергей Сивохо на своей странице в ФБ написал, что отступать от намеченного плана по мирному урегулирования ситуации он не собирается: «Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо всем, кто пришёл сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мир нам».