Экс-депутат Верховной Рады и одна из руководителей Центра свободы слова Елена Бондаренко на своей странице в Facebook 12 марта рассказала о причинах ухода Святослава Вакарчука с поста главы партии, а также сообщила о готовящемся в отношении него уголовном производстве

Вакарчук трусливо бежит с поста главы партии. И случилось это после оглушительного разоблачения Андрея Портнова о сокрытии Вакарчуком своих доходов и уклонения от уплаты налогов.

Святослав Вакарчук: соло на позорном барабане © gdb.rferl.org | gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк

Вы были разоблачены, что крали у армии налоги в самую острую фазу войны и пели для российской элиты в дни Иловайского котла.

Вы герой Майдана, пойманный на Вашем обычном занятии — хищениях и кражах. Вся Ваша фракция должна публично прокомментировать Ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов.

А чтоб энергичнее думал, на днях инициируем расследование уголовного производства за уклонение от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов и за тупую морду. Последнее в Вашем конкретном случае — отдельный состав. Обратная реинтеграция в певца.