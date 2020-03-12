Вакарчук трусливо бежит с поста главы партии. И случилось это после оглушительного разоблачения Андрея Портнова о сокрытии Вакарчуком своих доходов и уклонения от уплаты налогов.
Портнов пишет: Вакарчук покидает пост Главы партии. Вы нас, депутат Вакарчук, немного не так поняли. Мы требуем именно сдать мандат, а не пост главы партии.
Вы были разоблачены, что крали у армии налоги в самую острую фазу войны и пели для российской элиты в дни Иловайского котла.
Вы герой Майдана, пойманный на Вашем обычном занятии — хищениях и кражах. Вся Ваша фракция должна публично прокомментировать Ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов.
А чтоб энергичнее думал, на днях инициируем расследование уголовного производства за уклонение от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов и за тупую морду. Последнее в Вашем конкретном случае — отдельный состав. Обратная реинтеграция в певца.