Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook объяснил, чем мировой кризис 2020 года будет отличаться от кризиса 2008 года

Наша экономика входит в соприкосновение с глобальным кризисом с максимально ослабленным иммунитетом. По сути у нас происходит аккумуляция доморощенного внутреннего кризиса с внешним. Попробую сделать прогноз: этот мировой кризис будет не похож на предыдущий, 2008 года. Тогда был финансовый, сейчас — экономический. Тогда он был реализован в виде скоротечной, но глубокой рецессии (падения), сейчас — в виде длительной, «вечной» стагнации, которая может растянуться на один или даже несколько лет и будет характеризоваться не падением, а крайне низкими темпами роста с ловушкой средних доходов населения (Эйхенгрина).

Жизнь от кризиса к кризису: будет ли на Украине дефолт? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В Украине прежнее правительство ставило перед собой даже не малые цели, а неправильные. Квинтэссенция их деятельности: падение в январе 2020 всех структурных показателей (ВВП минус 0,5, промпроизводство — минус 5,1, транспорт — минус 4, агро — минус 2,7). И коронавирус здесь был совершенно ни при чем, он просто не успел бы повлиять на показатели с временным лагом формирования в полгода. В феврале мы получили еще и потребительскую дефляцию в 0,3%. Угроза рецессии на фоне дефляционной ловушки — Гончарук как ежик на свалке собрал на свои «иголки» весь мусор, какой только мог. Да пес с ним. Главное, мы не видим изменения ошибочной модели экономического развития, мы не видим перезагрузки монетарного блока (НБУ). Какой «мусор» нужно собрать на «иголки» нынешней власти, чтобы прийти в себя от этой интеллектуальной летаргии. Лобановский перед выходом игроков на стадион, громко хлопал в ладоши. Кто должен «хлопнуть» на этот раз…