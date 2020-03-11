Наша экономика входит в соприкосновение с глобальным кризисом с максимально ослабленным иммунитетом. По сути у нас происходит аккумуляция доморощенного внутреннего кризиса с внешним. Попробую сделать прогноз: этот мировой кризис будет не похож на предыдущий, 2008 года. Тогда был финансовый, сейчас — экономический. Тогда он был реализован в виде скоротечной, но глубокой рецессии (падения), сейчас — в виде длительной, «вечной» стагнации, которая может растянуться на один или даже несколько лет и будет характеризоваться не падением, а крайне низкими темпами роста с ловушкой средних доходов населения (Эйхенгрина).
В 2008-м было время спринтеров, преодолевающих кризис, в 2020-м — стайеров, способных выдерживать длинный забег и преодолевать ограничения низких темпов роста и заменять его на опережающий. В 2008-м — время тактиков, в том числе и в монетарной сфере, в 2020-м — время стратегов, способных уловить нерв новой мировой экономической конъюнктуры и обеспечить своим странам более высокое место в глобальных технологических цепочках (учитывая, что старые будут распадаться под ударами протекционизма и торговых войн). Выиграют те нации, которые ставят перед собой большие цели и умело лавируют при достижении малых. Это время возможностей, но и время рисков: слабых будут съедать быстрее и уже без остатков — все пойдет на утилизацию.
В Украине прежнее правительство ставило перед собой даже не малые цели, а неправильные. Квинтэссенция их деятельности: падение в январе 2020 всех структурных показателей (ВВП минус 0,5, промпроизводство — минус 5,1, транспорт — минус 4, агро — минус 2,7). И коронавирус здесь был совершенно ни при чем, он просто не успел бы повлиять на показатели с временным лагом формирования в полгода. В феврале мы получили еще и потребительскую дефляцию в 0,3%. Угроза рецессии на фоне дефляционной ловушки — Гончарук как ежик на свалке собрал на свои «иголки» весь мусор, какой только мог. Да пес с ним. Главное, мы не видим изменения ошибочной модели экономического развития, мы не видим перезагрузки монетарного блока (НБУ). Какой «мусор» нужно собрать на «иголки» нынешней власти, чтобы прийти в себя от этой интеллектуальной летаргии. Лобановский перед выходом игроков на стадион, громко хлопал в ладоши. Кто должен «хлопнуть» на этот раз…