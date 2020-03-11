Известный украинский журналист и блогер Игорь Гужва рассуждает о перспективах Арсения Яценюка вернуться во власть

Отвлечемся немного от коронавируса. На выходных на фоне слухов о попытках Яценюка вернутся во власть «Страна» опубликовала статью, где вспоминала главные подвиги Арсения Петровича, когда он был премьером. Вдруг кто забыл. Яценюку такая «таблетка для памяти» не понравилась. И он опубликовал пост, где написал очень много букв о том, как злобные пророссийские силы, агенты Путина и «Страна» на него клевещут. "Незаконная очистка". Европа поменяла взгляд на украинскую люстрацию © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Олеся Медведева разобрала его оправдания и пришла к выводу, что главный агент Путина — это сам Яценюк. Судите сами: человек, пробрался в кресло премьер-министра Украины и в критический момент весны 2014-го заморозил пенсии и зарплаты бюджетникам и поднял цены на коммуналку. Трудно представить, кто бы еще мог столь эффективно подорвать доверие к украинской власти и усилить пророссийские настроения. Настоящий Штирлиц! Ну и другие его деяния тоже говорят сами за себя. И все патриоты должны быть сейчас предельно бдительны, раз пошли слухи, что этот суперагент вновь пытается попасть во власть.