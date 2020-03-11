На Украине с 12 марта официально введен режим карантина в связи с распространением коронавируса. Предположительно он продлится до 3 апреля

Бывший народный депутат Борислав Береза написал, каких сфер коснется карантин: «Известно, что карантином предусмотрено:

1. Закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

2. Закрытие всех учебных заведений.

3. Запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, которые могут без зрителей происходить, и культурно-развлекательных мероприятий.

4. Заседания Верховной Рады решили не отменять. Видимо, депутаты не люди или решено, что в ВР менее 200 человек, а остальные нелюди. Ну, такая логика Кабмина имеет объяснение, если вспомнить, что в ВР есть #моносброд и ЗаЖОП.

5. Закрыты часть КПП. Из 219 останутся работать только 49.

Кстати, церковники уже возмутились ограничению на богослужение перед Пасхой. Скорее всего будет негативная реакция и у тех родителей, которые будут вынуждены сидеть с детьми, потому что детские сады и начальная школа не будут работать, а на их работе им скорее всего не дадут отгул. Но это возмущение продлится до массовых заболеваний и до первых смертей от коронавируса. Дальше сработает инстинкт самосохранения. И все захотят увидеть реакцию руководства Украины, которое и сегодня плохо понимает, как реагировать и что делать».

Его коллега по восьмому созыву Рады Сергей Высоцкий раскритиковал решение властей, но мягко: «Я не буду сразу же критиковать это решение. Но! Вот утром я посмотрел интересное интервью доктора Майкла Остерхольма — одного из ведущих инфекционистов США. О карантине в школах он говорит, к примеру, такое (не дословно, по памяти пишу):

Карантин в школах во время гриппа обусловлен тем, что дети интенсивно болеют и из школ распространяют эпидемию дальше. Дети до 9, Слава Богу, пока COVID-19 не болеют. Зато, если в США будет введен школьный карантин, 34% медсестер не выйдет на работу, так как им не с кем оставить детей. Готовы ли США к потере трети медперсонала? Которые будут социальные на экономические последствия при условии, что один из родителей покинет работу для того, чтобы оставаться дома с ребенком, учитывая, что 25% этих родителей не получат никакой компенсации? Что делать с ситуацией, при которой 153 видов лекарств, необходимых для поддержки жизни тяжело больных американцев изготавливаются только в Китае, на фабриках которые сейчас остановлены? Топ-5 глобальных последствий коронавируса © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Далее он говорит о том, что любая эпидемия, это не только узкий вопрос здоровья, но и вопросы экономической и социальной стабильности. И что противоэпидемические действия должны быть не шаблонными, а учитывать сложность взаимосвязей в социуме, экономике и комплексность последствий. Вот собственно, хотелось бы надеяться на то, что решение нашего правительства будут разумными, а не показушными.

Хотя надежд на это, согласитесь, мало».

Бизнесмен Александр Меламуд тоже подверг сомнению эффективность однобокого карантина: «Я не понимаю, зачем закрывать школы, развлекательные центры и т д, но не закрывать метро. Мне сложно сказать, насколько нужен карантин, я не специалист, но если нужен — закрывайте всё, если не нужен, зачем уничтожать остатки экономики».

Политтехнолог и бывший нардеп Виталий Чепинога, как всегда, отшутился на злобу дня:

«Я когда в школу ходил, совершенно никаких карантинов не было и в помине…

Разве сам себе какой "карантин" придумаешь. А так учились как египетские рабы — 6 уроков в день, 6 раз в неделю. За 10 лет школьной каторги два выходных было. Один — когда умер Брежнев, второй — когда умер Андропов. Когда умер Черненко, то и выходного не было, потому что слишком часто они умирают-то — рассудили в РАЙОНО… То ли дело сейчас: раз чихнул — на тебе карантин! Эх…»

Журналист Денис Гороховский считает, что народу не угодишь, все равно он будет недоволен властью: «Вообще для власти максимально неудобная ситуация: объявили карантин, все недовольны, мол, детей некуда девать, планы похерились, мы ж тут через день хотели в театр ходить. Если б не ввели, то все равно бы все были возмущены, мол, во всем мире меры принимают, а у нас власть на людей болт забила…»

Политический эксперт Михаил Чаплыга нашел некие закономерности, которые случаются накануне важных голосований в стране: «НУ… и в чем отличие "карантина" Зеленского перед голосованием по Земле и дефолтом от военного положения Порошенко перед выборами?»

Политолог Юрий Романенко считает карантин в Украине важным и своевременным: «Сегодня городские власти Киева объявили введение в столице Украины карантина в связи с угрозой распространения коронавируса Covid19. Я считаю это решение правильным и адекватным вызовам перед которым оказалась Украина. Удивительно, что очень много украинцев еще не понимают сложность ситуации».