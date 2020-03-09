Экс-премьер Украины Николай Азаров очень жестко отреагировал на известия о том, будто бы Арсений Яценюк хочет вернуться в большую политику страны и занять крупный руководящий пост

Яценюк может снова возглавить Нацбанк Украины – Мосийчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вопрос, зачем: «Захотелось заработать свой второй миллиард?». Ведь в профессиональных вопросах Яценюк — полная бездарность. Давайте вспомним о «достижениях» Яценюка на посту Премьер-министра Украины.

Яценюк вместе с Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, которое ежегодно приносит Украине около $30 млрд. убытков.

Он сократил закупки газа у России (чем сильно хвастался) ценой работы химической и металлургической промышленности Украины.

Способствовал разрыву торговых связей с Россией, потери от разрыва за несколько для Украины составили $31,4 млрд. — сумму, совокупно превышающую все кредиты от США, ЕС и т.д.

Именно Арсений Петрович обвалил гривну с 9,5 грн. за $1 до 25 грн. за $1 и уронил уровень средней заработной платы по стране до $150.

Он не был самостоятельным политиком и при нем Украина перешла под жесткое внешнее управление.

Именно в его бытность премьером Украина стала полностью зависеть от финансовых подачек Запада. А он с Порошенко самостоятельно только «пилил» эти кредиты, чем страшно раздражал Запад, который неоднократно «грозил пальцем шалунам».

Его отставки желали 86% украинцев (впечатляющая цифра). Вот такие провальные «достижения», которые никакими красивыми словами не скрасишь!