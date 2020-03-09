Арсений Петрович, соорудивший «революцию достоинства» вместе с Кличко, Тягнибоком и примкнувшим к ним Порошенко, снова пытается вернуться в большую украинскую политику.
Вопрос, зачем: «Захотелось заработать свой второй миллиард?». Ведь в профессиональных вопросах Яценюк — полная бездарность. Давайте вспомним о «достижениях» Яценюка на посту Премьер-министра Украины.
Яценюк вместе с Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, которое ежегодно приносит Украине около $30 млрд. убытков.
Он сократил закупки газа у России (чем сильно хвастался) ценой работы химической и металлургической промышленности Украины.
Способствовал разрыву торговых связей с Россией, потери от разрыва за несколько для Украины составили $31,4 млрд. — сумму, совокупно превышающую все кредиты от США, ЕС и т.д.
Именно Арсений Петрович обвалил гривну с 9,5 грн. за $1 до 25 грн. за $1 и уронил уровень средней заработной платы по стране до $150.
Он не был самостоятельным политиком и при нем Украина перешла под жесткое внешнее управление.
Именно в его бытность премьером Украина стала полностью зависеть от финансовых подачек Запада. А он с Порошенко самостоятельно только «пилил» эти кредиты, чем страшно раздражал Запад, который неоднократно «грозил пальцем шалунам».
Его отставки желали 86% украинцев (впечатляющая цифра). Вот такие провальные «достижения», которые никакими красивыми словами не скрасишь!