Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что после ухода Кабмина Гончарука внешний контроль остается и новый премьер Денис Шмыгаль уже поспешил принести вассальную клятву МВФ

На этой неделе у нас произошло примечательное событие — страна частично избавилась от представителей колониальной администрации во власти. Но, увы, как бы ни было примечательно данное событие, нет оснований считать это какой-то большой победой. Новое правительство, дело против «Нафтогаза». Главное в экономике Украины с 28 февраля по 5 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Внешний контроль остается — новый премьер уже поспешил принести вассальную клятву МВФ, а министр энергетики радостно сообщил о намерении покупать в больших объемах американский газ. Можно не сомневаться, что останется и давление на власть со стороны Посольства и хозяев уволенных миловановых.

Кроме того, еще больше оснований ожидать, что пестрая коалиция, сожравшая соросят, по традиции очень скоро начнет жрать друг друга и государство. С тем же самым финалом.

А соросята вернутся — после очередного Майдана.