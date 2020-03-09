Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что если примеру Concordе Capital , котороя посоветовала инвесторам выйти из украинских облигаций, последуют и другие спекулянты, то приток валюты в страну за счет выкупа иностранцами ОВГЗ прекратится

Первый публичный удар по украинской долговой пирамиде. И вряд ли последний.

Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует своим инвесторам избегать вложений в гособлигации Украины. До возобновления займов от МВФ.

Кампания оценивает смену Кабмина, как переход управления активами страны в руки олигархов. И полагает уже в этом году наступление полномасштабного политического кризиса в Украине. «Но мы не тонем». Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Если примеру Concordе Capital последуют и другие спекулянты, то приток валюты в страну за счет выкупа иностранцами ОВГЗ прекратится. Возникнет дефицит и валюта резко вырастет в цене. С одновременным обесцениванием гривны.

Фактически эта ситуация — капкан для Зеленского. Ведь главным условием получения очередного займа от МВФ является открытие рынка земли. Таким образом соросовские структуры загоняют Зе в политический кризис, который неминуем, по какому пути не пошел бы президент.

Откажется выполнять условие МВФ — получит кризис платежеспособности с последующим политическим. Согласится исполнить и открыть рынок земли, отсрочит кризис платежеспособности и ускорит политический, потому как сразу утратит доверие большинства своих избирателей и получит тотальную ненависть населения, которое категорически против продажи земли.