Первый публичный удар по украинской долговой пирамиде. И вряд ли последний.
Инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует своим инвесторам избегать вложений в гособлигации Украины. До возобновления займов от МВФ.
Кампания оценивает смену Кабмина, как переход управления активами страны в руки олигархов. И полагает уже в этом году наступление полномасштабного политического кризиса в Украине.
Если примеру Concordе Capital последуют и другие спекулянты, то приток валюты в страну за счет выкупа иностранцами ОВГЗ прекратится. Возникнет дефицит и валюта резко вырастет в цене. С одновременным обесцениванием гривны.
Фактически эта ситуация — капкан для Зеленского. Ведь главным условием получения очередного займа от МВФ является открытие рынка земли. Таким образом соросовские структуры загоняют Зе в политический кризис, который неминуем, по какому пути не пошел бы президент.
Откажется выполнять условие МВФ — получит кризис платежеспособности с последующим политическим. Согласится исполнить и открыть рынок земли, отсрочит кризис платежеспособности и ускорит политический, потому как сразу утратит доверие большинства своих избирателей и получит тотальную ненависть населения, которое категорически против продажи земли.