Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook отметил, что эпидемия коронавируса может нанести самый существенный урон сельскохозяйственному сектору украинской экономики, который дает значительную часть бюджетных поступлений

Коронавирус создаёт множество рисков для украинской экономики и отечественных производителей.

Можно вспомнить также ситуацию с птичьим гриппом в связи с которым ряд стран ввели запрет на экспорт украинской курятины. А ведь Украина входит в топ-5 мировых экспортёров курятины и такой запрет больно бьёт не только по аграрным предприятиям, но и по государственному бюджету в целом. Американские проблемы, Кабмин без «соросят» и Зеленский против Запада. Главное на неделе с 29.02 по 6.03 от экспертов © REUTERS, JCS/Mike Blake | REUTERS, JCS/Mike Blake | Перейти в фотобанк

Коронавирус уже тоже заметно замедляет экономические процессы между Украиной и странами ЕС. Уже вполне очевидно, что мы стремительно приближаемся к глобальному мировому кризису. И теперь возникает острый вопрос, может ли государство защитить своих экспортёров?

Напоминаю, что аграрные предприятия вносят очень серьёзный вклад в государственный бюджет.

Например, МХП (основатель Юрий Косюк) заплатил в 2017-2019гг. около 12 миллиардов гривен налогов. Другие предприятия тоже не пасут задних.

То, как будут себя чувствовать аграрные предприятия, во многом определит, как Украина пройдёт надвигающийся глобальный экономический кризис. Ждём от нового Кабмина решительных шагов по поддержке отечественного товаропроизводителя.