Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что провалы в экономике, во внешней и внутренней политике ставят под вопрос возможность физического существования Украины

Причина всех наших бед не столько в некомпетентности правителей, сколько в неправильном направлении движения нашей страны и внешнем управлении. Я говорил об этом год назад, когда наши граждане выбирали Зеленского, и перед парламентскими выборами, призывая не отдавать всю полноту власти президенту. Необходимо было создать механизмы сдержек и противовесов, особенно в виде сбалансированного парламента, отражающего интересы и мировоззрение всех наших граждан. Я не понимаю, зачем Зеленский врет, что правительство Гончарука работало хорошо - Ищенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нужно четко осознать одну вещь: нет «правительства Гончарука» и не будет «правительства Шмыгаля». Есть только правительство Зеленского. Он — глава страны, монобольшинство — его, и фактически он сам второй раз формирует правительство. А попытка переложить ответственность рассчитана на то, что народ не сильно разбирается в процессах, и граничит она с политической незрелостью и малодушием.

Мы находимся в катастрофической ситуации. Провалы в экономике, во внешней и внутренней политике ставят под вопрос возможность физического существования нашей страны. Где народовластие и где гражданский мир, о котором говорили. Закончился ли диктат галицкой идеологии? Почему нам все еще навязывают моноправду и почему Зеленский начал этому потакать?

Для меня это парадоксальная история. У Зеленского действительно был шанс. В ходе избирательной компании он смог объединить необъединимое и получить беспрецедентную в истории полноту власти. У него была возможность починить, построить и развить, ни на кого не оглядываясь. Просто нужно было строить нормальную систему управления и страну для всех, а не только для её пассионарной части.