Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что после невыполнения Украиной решений прошлого Нормандского саммита и вызывающих ультиматумов Зеленского Путину – позиция России по Донбассу ужесточится

Украина. Зеленский ведет диалог с Путиным в стиле 8 марта. Выполнение минских соглашений опять в кризисе. Обстрелы со стороны ВСУ опять идут каждую ночь. Они предпочитают стрелять именно по ночам, потому что наблюдатели ОБСЕ боятся выезжать на местность ночью и поэтому наблюдатели ОБСЕ пишут, что неизвестно, кто стрелял. Хотя все знают, что стреляют ВСУ всегда первыми. Армия ДНР и ЛНР долго не отвечала, но уже начала отвечать.

Дополнительно, Зеленский дал интервью британской газете Гардиан, где в хамском тоне высказался по поводу Путина. Что он, Зеленский, дал Путину 1 год на выполнение минских соглашений. И если Путин не выполнит за год, то он, Зеленский, от Минских соглашений откажется. Зеленский признается, что хочет изменить при этом Минские соглашения. Ну это их привычное требование — отдайте нам границу сначала. Потом мы всех задавим, а потом со своими марионетками любые соглашения вам нарисуем. «Гибкий подход». Зеленский предложил изменить Минские соглашения - The Guardian © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

До этого был мягко высказанный ультиматум Москвы Киеву. О том, что желание Зеленского провести еще один саммит Нормандской четверки не будет поддержано Москвой до тех пор, пока Зеленский не выполнит то, что он должен выполнить по итогам прошлого саммита. То есть прекратить огонь, развести войска, обменять пленных по принципу всех на всех, ввести план Штайнмайера в национальное законодательство. И начать наконец реализацию политической части Минских соглашений. Ничего этого Зеленский не делает и делать не готов.

Поэтому наиболее вероятно, больше никаких саммитов не будет. Как не было саммита более 3х лет при Порошенко, потому что Порошенко не выполнял решения этих саммитов. Так по этой же причине не будет и новых саммитов с Зеленским — потому что Зеленский не выполняет то, о чем договорились.

Вот поэтому Зеленский и хамит Путину, угрожает ему новым кризисом. В стиле женщины истерички к мужику. Дескать, если не будешь со мной встречаться, то пеняй на себя, через месяц я такое уделаю, что ты сам пожалеешь, что отказался встречаться. Все может измениться, но пока это так грустно. Москва будет настаивать на выполнении Зеленским того, о чем договорились. И позиция Москвы наиболее вероятно, будет ужесточаться.