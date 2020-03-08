Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что причиной негативных тенденций в украинской экономике является не столько эпидемия коронавируса, сколько некомпетентность и непрофессионализм Кабмина и власти в целом

Падение ВВП Украины только началось, его последствия могут стать катастрофическими для нашего государства.

В Минэкономразвития откровенно признали: в январе этого 2020г. ВВП Украины сократился на 0,5%. Хуже всего то, что почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, показали резкое сокращение производства.

О чем это говорит? О том, что не столько коронавирус, сколько некомпетентность и непрофессионализм, прежде всего, Кабмина А.Гончарука, а теперь, по всей видимости, и правительства премьер-министра Д.Шмыгаля (параллельно работающего экспертом различных телевизионных ток-шоу) — полноценный «черный лебедь», который столкнет украинскую экономику в рецессию. Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику © Андрей Лубенский

Красиво звучат их слова с телеэкранов, потому что секрет Гончарука и Шмыгаля прост: если не знаешь куда идти, то делай это увереннее всех остальных. Но, к сожалению, от них конкретные суждения о бизнес-циклах и прогнозных индикаторах рецессии реального сектора экономики мы никогда не услышим. Никогда они не скажут телезрителям о том, что в последнее время Минфин при поддержке Нацбанка, т.е. благодаря двухзначной учетной ставке НБУ, активно пылесосил спекулятивный капитал как внутри страны, так и на мировых рынках. И это в условиях хронического дефицита торгового баланса и дефицита госбюджета! Вот и получили обвал ВВП!

А что нужно делать? В первую голову привлекать инвестиции, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Не кредиты и заемные средства под размещение ОВГЗ, а — прямые инвестиции в производство. Для это уже есть разработанная новая инвестиционная стратегия совершенствования банковской и небанковской систем, рынков капитала и бизнеса хеджирования рисков, которые будут подчинены потребностям обеспечения экономического роста и инновационного развития, а не в угоду валютным спекулянтам.

И предлагаю начинать с построения в Киеве Инвестиционного ХАБа, главными задачами которого будут:

— финансирование проектов экономического развития в промышленном и аграрном секторах украинской экономики;

— привлечение предприятиями средне — и долгосрочных инвестиций;

— обеспечение мобилизации иностранного капитала;

— привлечение длинных инвестиционных средств на организованном фондовом рынке и рынке совместного инвестирования;

— организация деятельности Международного инвестиционно-биржевого центра (МИБЦ) в Украине.