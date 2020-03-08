Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook написал, что после случая с возможным заражением коронавирусом, который в итоге не подтвердился, она пересмотрел свое отношение ко многим коллегам по парламенту

Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость мне сообщил лично Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию под контролем и вообще повёл себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек. Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Чего, к сожалению, не скажешь о некоторых коллегах из Батькившины, ЕС и фактически всей фракции «Голос». Но последних, судя по данным соцопросов, и так ждёт скоро полная изоляция от парламента.

Вообще вся эта история стала для многих тестом на человечность и адекватность. Спасибо многим, кто поддерживал, в первую очередь моей дорогой супруге Надежда Сасс, всей моей семье, коллегам по фракции, друзьям.

Остальным — не дождётесь. А так всем здоровья и добра!